La Dernière reine - Damien Ounouri, Adila Bendimerad - critique

Résumé : Algérie, 1516. Le pirate Aroudj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête : la reine Zaphira. Entre Histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d’Alger.

Lire notre entretien avec le coréalisateur Damien Onouri

Critique : C’est l’une des plus belles surprises cinématographiques de l’année 2023. Damien Ounouri et Adila Bendimerad nous offrent avec La Dernière reine un présent royal qui donne au cinéma algérien ses lettres de noblesse en s’éloignant de sujets simplissimes ou encore éculés. Les deux cinéastes ont pris le risque, même pour un premier film, de s’attaquer à un pan de l’histoire algérienne où la réalité et la légende s’entremêlent. La reine Zaphira a-t-elle réellement existé ? Les femmes ont été longtemps les grandes oubliées de l’Histoire. Nous avons d’elle quelques traces que les historiens n’ont pas totalement effacées. C’est Adila Bendimerad (la coréalisatrice), connue avant tout pour ses talents d’actrice et de chorégraphe, qui lui donne toute sa beauté diaphane. L’adversaire principal de la reine, libérateur d’Alger en 1516 mais tyran ne tardant pas longtemps à montrer son véritable visage pour en prendre le contrôle, aurait été le corsaire Aroudj Barberousse, incarné efficacement par Dali Benssalah. Ce dernier est un personnage à l’aura légendaire, le plus souvent pour son apparence effrayante et un caractère pour le moins immodéré ; un caractère que seule l’une de ses favorites nordiques convertie à l’Islam -magnifique Nadia Tereszkiewicz- sait tempérer. Si les femmes n’ont pas la force physique des hommes s’illustrant au combat, elles ont la raison et le charme pour atouts qui sont des armes majeures de conviction.

Adila Benimerad dans "La dernière reine" © 2023 Agat films - Ex nihilo, Birth. Tous droits réservés.

Damien Ounouri et Adila Bendimerad ont mis du temps à accoucher de ce projet ambitieux. Le cinéma algérien a certes fait une percée sur le plan international depuis une dizaine d’années déjà mais il n’en demeure, pas moins, confronté à des difficultés de financement sur son propre sol, qui freinent son éclosion pérenne. La nécessité d’avoir des coproducteurs étrangers a été inévitable pour que La Dernière reine voie le jour.

Nadia Tereszkiewicz dans "La dernière reine" © 2023 Agat films - Ex nihilo, Birth. Tous droits réservés.

Notons cependant que pour les scènes épiques où s’affrontent autochtones, mercenaires, et ennemis espagnols boutés hors d’Alger, un cascadeur algérien a été à la baguette : il s’agit de Samir Haddadi qui a sa propre école dans l’est du pays. C’est exceptionnel et par conséquent à souligner. Le film n’a pas été tourné exclusivement dans l’Alger actuel peinant à lui donner de la crédibilité : le colonialisme y a effacé beaucoup de traces du patrimoine architectural, ce que nous ne pouvons que déplorer. Le palais royal a ainsi été reconstitué en recherchant et en agglomérant divers lieux partout en Algérie, et selon la volonté des réalisateurs en évitant absolument le moindre tournage en studio. Les costumes tout comme les décors ont nécessité aussi un important travail de recherche, notamment de la part d’Adila Bendimerad qui a su s’entourer de personnes admirables et au professionnalisme notable. Le résultat est amplement à la hauteur. La Dernière reine vous attend dans ses plus beaux apprêts.