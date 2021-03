La Divine Comédie - Dante Alighieri - critique du livre

Résumé : Résumé : Que feriez-vous si on vous offrez la possibilité de savoir ce qui vous attend après la mort ? Auriez-vous l’audace de descendre dans cet autre monde et de remonter pour décrire à vos contemporains ce que vous avez vu ?

Critique : Si la réputation de La Divine Comédie n’est plus à faire, tant elle a été lue, relue et étudiée, chaque nouvelle version est pourtant un événement, notamment lorsque celle-ci est effectuée par Danièle Robert, à qui l’on doit des traductions d’Ovide ou encore de Paul Auster.

Pourtant, loin de se plonger directement dans une transposition qui serait trop littérale, Danièle Robert commence par une préface dans laquelle elle n’hésite pas à se remettre en question, s’interrogeant à la fois sur la meilleure façon de donner une lecture moderne à l’œuvre et sur la fonction même de l’exercice qu’elle s’apprête à réaliser.

En effet, comme elle le rappelle à juste titre, l’art de traduire est aussi l’art de la perte et de la prise de risque. Toute la préface vient donc éclairer la transposition à venir, puisque Danièle Robert y explique ses choix, ainsi que son cheminement de pensée pour y accéder. Ces détails vont ainsi permettre aux lecteurs de mieux appréhender la lecture du poème.

Dès lors, la beauté de La Divine Comédie se donne à voir et le lecteur se retrouve directement immergé dans ce poème grandiloquent. Dante, guidé par Virgile, cheminera des Enfers au Purgatoire, avant que son guide soit remplacé par Béatrice, sa muse, à la porte du Paradis.

Si l’auteur choisit dans un premier temps l’auteur latin, c’est pour insister sur la filiation de son texte avec L’Enéide, épopée dans laquelle on trouvait déjà une descente aux Enfers, dont l’écrivain italien s’inspire.

Ainsi, les trois chants prennent la forme d’une visite balisée, parfois macabre, du cheminement de l’âme humaine, une fois l’enveloppe corporelle morte. Si cette description peut sembler morbide, la réalité est toute autre et la traduction de Danièle Robert le souligne à merveille. Dante questionne en réalité la conception humaine et religieuse de la mort et se propose dans le même temps de cartographier ces trois lieux, qui se divisent eux-mêmes en différentes sphères. Si cette représentation sphérique à son importance, c’est qu’elle ne cessera d’être présente dans la philosophie, notamment chez Nietzsche lorsqu’il évoquera son fameux "éternel retour", mais aussi en Orient, avec, par exemple, l’idée de réincarnation chez les bouddhistes et les hindouistes.

Au delà de la beauté stylistique du poème et de tous les procédés qu’il met en place, notamment dans sa structure composée de trois cantiques, qui se divisent eux mêmes en trente-trois chants, évoquant le trois de la trinité, La Divine Comédie demeure l’un des témoignages les plus importants et précis du Moyen Age.

En effet, le récit témoigne des croyances de cette époque et il est considéré aujourd’hui comme un texte fondateur.

Cette nouvelle édition du chef-d’œuvre permet aux lecteurs de découvrir ou de redécouvrir ce texte majeur de la littérature mondiale, qui cristallise à lui seul l’Histoire médiévale, son rapport à la religion, mais aussi à la littérature, grâce à un style "dantesque" qui ne cesse encore aujourd’hui de fasciner.