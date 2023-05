La Fille d’Albino Rodrigue - Christine Dory - critique

Résumé : Rosemay, seize ans, vit en famille d’accueil et ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances. Un jour, son père n’est pas là pour l’accueillir comme prévu. D’ailleurs, il ne réapparaît pas et semble s’être évaporé. Ses questions ne rencontrant que des mensonges, Rosemay ne peut se fier qu’à son intuition…

Critique : C’est une gamine que personne n’attend. Elle quitte sa famille d’accueil et se retrouve à la gare de Metz. Le père ne répond, ni la mère d’ailleurs. Alors elle prend l’autocar pour se rendre à son domicile familial où autant le frère et la maman sont surpris de la voir débarquer. La Fille d’Albino Rodrigue est issu d’un fait divers relativement récent où une jeune-fille placée à l’ASE, face aux mensonges apparents de sa mère, avait interpelé elle-même le procureur de la République pour signaler la disparition mystérieuse de son père. Car Marga, la mère, la balade d’un mensonge à l’autre. Un coup, il serait dans le comas et aurait été transféré depuis l’hôpital de Colmar vers celui de Metz ; un autre, il serait parti avec une femme toute jeune. Les vérités s’accumulent et finissent par faire douter la jeune Rosemay qui alerte la force publique.

Christine Dory ne marche pas au hasard dans son long-métrage. Elle connaît parfaitement les services de l’ASE, la complexité du placement en famille d’accueil et la colère de ces gamins séparés de leur famille, souvent en grandes difficultés scolaires, se débattant avec leur douleur et leur manque d’affection. Il n’y a rien de faux dans les émotions décrites, les représentations des personnels de la protection de l’enfance. Même la mère, aussi désinvolte que cruelle et maladroite, n’est pas du tout représentée avec exagération. La réalisatrice dresse un tableau cru, vibrant de ces gens abîmés. Elle refuse le pathos, le mélodrame. Elle montre des personnes complexes, s’efforçant de trouver un sens au milieu de leurs existences bancales. Rosemay, elle, illumine le récit, autant par son opiniâtreté à retrouver son père et à faire la vérité sur sa disparition, que par la détresse qui l’anime intérieurement. Lorsqu’une petite sœur d’accueil débarque chez son assistante familiale, on ressent toute l’ambivalence d’une jeune-fille placée, à la limite de la perversité.

En même temps, il y a de la beauté chez tous ces gens. La réalisatrice ne condamne pas ses personnages, jusque la mère elle-même qui n’est que mensonges et manipulations. Le film ne les diabolise jamais. La jeune-fille hésite en permanence entre son souci de faire advenir la vérité et son besoin d’amour et de reconnaissance absolu. La justesse dans ces portraits est liée, certes à la mise en scène très précise, mais surtout à l’interprétation de ses comédiens. C’est un vrai plaisir de découvrir Romane Bohringer et Samir Guesmi dans la peau d’un couple d’accueillants familiaux. Emilie Duquenne rayonne dans le rôle de cette mère terriblement attachante. Et il y a Galatea Bellugi. La jeune comédienne incarne l’adolescente avec une force inouïe. Les gestes qu’elle effectue, le grain tremblant de la voix, la tiédeur des yeux donnent au personnage une dimension profonde.

La Fille d’Albino Rodrigue est une très belle surprise sur les écrans français. Christine Dory, derrière le fait divers, offre le portrait sincère et lumineux d’une famille de l’est de la France, de professionnels de l’aide sociale à l’enfance, qui sont autant de reconnaissance pour les oubliés de notre société contemporaine.