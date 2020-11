La folle histoire de Max et Léon – la critique du film

Résumé : Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à la Seconde guerre mondiale.

Critique : Il y a des années déjà, les Casseurs Flowteurs, autre duo maintenant emblématique d’une génération, sautaient le pas avec Comment c’est Loin, adaptation en long-métrage de leur musique et de Bloqués, comédie finalement moins drôle que très pertinente sur une tranche d’âge un peu paumée. Univers différent, humour différent, mais même difficulté finalement pour le Palmashow, à savoir retranscrire sur une heure et demi la même efficacité qu’avec des programmes courts, bien plus incisifs et percutants. Écrit par Grégoire Ludig et David Marsais (heureusement), La Folle histoire de Max et Léon n’entache en rien toutes les caractéristiques constitutives de la sève du duo. Grâce à un scénario prétexte et abracadabrantesque (sûrement la seule fois où on réunira « grâce » avec « scénario prétexte »), le Palmashow accumule tout ce qu’il aime dans une structure de film à sketchs déguisée par cette histoire se déroulant pendant toute la Seconde guerre mondiale.

Copyright : Studio Canal

Costumes à foison, reconstitution historique soignée, maquillages, véhicules d’époque forment un cocktail bien identifiable venant d’un duo aux personnages aussi loufoques que caricaturaux. De Very Bad Blagues et autres sketchs parodiques l’on conserve la même identité humoristique, mettant en avant cette fois deux crétins trop lâches et individualistes pour s’investir dans la Résistance. Dès lors, tout va être mis en œuvre dans le scénario pour voir nos personnages enchaîner les jeux de rôles à travers la France occupée, du simple franchouillard adepte du vin rouge au nazi aussi crédible qu’un chien en chat. Le Palmashow s’éclate dans ce film où globalement tout leur est permis, où chaque situation et réplique se justifient dans l’optique de provoquer par la suite le rire chez le spectateur (la réussite est variable cependant). Touchant à tous les types de comique possible, La Folle histoire de Max et Léon casse du code cinématographique, et ce dès la scène d’introduction, à la chute très bien trouvée. Dénué de toute structure narrative « classique », le film enchaîne les références (on pense à La Grande vadrouille et à Mais où est donc passée la septième compagnie, dont le duo est fan) au cours de parodies auxquelles on ne s’attendait pas forcément, l’occasion pour quelques guest stars encore plus surprenant de passer le bonjour. Acteurs reconnus, personnalités de la télévision et youtubeurs ponctuent l’aventure de Max et Léon pour former ce gros film de pote à l’énergie communicative qui ne semble pas vouloir chercher plus loin que d’amuser le spectateur.

Copyright : Studio Canal

Pourtant, derrière cet enchaînement de vannes et situations cocasses mais sans grande profondeur se cache un message humaniste qui, s’il n’est pas prioritaire (il faut même creuser un peu pour le dénicher), se fond très bien dans ce ton léger balayant (presque, le film a besoin d’enjeux) la noirceur d’un tel contexte. En agréable feel good movie qu’il est, La folle histoire de Max et Léon met tout le monde à la même enseigne, sans exception, taclant gentiment tout ce qu’il est possible de tacler avec une histoire pareille. Dans son climax, teinté de naïveté, le film induit un écho renvoyant à notre propre société actuelle et son désir de toujours trouver un coupable à notre condition, et résume par une simple réplique l’esprit du Palmashow : « On est dans le camp de tout le monde ».

Simple et divertissant.