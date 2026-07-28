La frontière des silences – Alain Lecherbault - chronique livre

Résumé : « La frontière des silences » débute quand Thomas Mercier décide de tout quitter pour s’installer loin du monde urbain, dans un refuge abandonné de haute montagne, au cœur des Alpes. Mais le passage de la civilisation tout confort à la rudesse d’une vie solitaire demande beaucoup d’énergie. Thomas se confronte à la nature, ainsi qu’à l’imprévu. Il a l’étrange sentiment d’être observé et de ne pas être seul dans ces hauteurs inhabitées…

Critique : Ce roman ne repose pas uniquement sur le combat de l’homme contre la nature sauvage : il implique d’autres êtres humains, car on oublie que la montagne est souvent un lieu de passage et Thomas le découvre à ses dépens.

Mais au-delà d’une intrigue qui se déroule sur plusieurs années, Alain Lacherbeault nous propose aussi de beaux portraits d’êtres humains, Thomas, Marco, Giuseppe et bien sûr, paradoxalement, Jésus. Jésus, le chien de Thomas, permet au solitaire d’échanger, de s’exprimer et de percevoir, ou peut-être de projeter ses attentes, ses craintes, dans le regard de Jésus. Alain Lacherbeault rend bien les dangers de la montagne ainsi que la soif de paix de Thomas, la fidélité de Jésus et ses capacités, dont le flair qui se révèle d’une grande aide. Les autres humains ne sont ni bons ni méchants : ils ont choisi des voies inhabituelles pour s’en sortir, comme on le découvre au fil de l’histoire. Ceux qui restent les plus discrets sont finalement les plus dangereux.

Ces années dans la montagne permettent à Thomas de comprendre qui il est et ce qu’il cherche. Et, s’il s’obstine, c’est parce qu’au fond de lui il sait que certaines des réponses tant espérées sont là, dans ce pauvre abri de fortune.

Ces années qui passent donnent une rythmique fondée sur la répétition des événements, les saisons, mais également les rencontres, les échanges avec d’autres personnages, avec Jésus. Cet aspect donne l’impression que Thomas est enfermé dans une boucle. Ou plutôt qu’il s’est enfermé dans une boucle, dont il découvre les lourds inconvénients. Néanmoins, cela pose aussi un mode de vie, fondé sur des cycles naturels et humains. En effet, au fil des années, les situations se répètent, mais pas totalement : des subtiles variations marquent l’évolution des relations que Thomas établit avec le monde.

La frontière des silences raconte le combat d’un homme pour acquérir le droit de vivre en paix, seul, dans la montagne, malgré la violence de la nature et des humains.