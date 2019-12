Rasetsu : Primal Hunt . T.1 - La chronique BD

Résumé : En Inde ont été découvertes des créatures hybrides, les Kravyards, qui constituent une menace pour l’espèce humaine. L’équipe scientifique qui s’en est occupée a été exterminée. L’histoire se prolonge en Amazonie, au cœur du Brésil, où trois chercheurs, deux frères Ren et Ryo et une jeune femme nommée Nata, dont ils sont tous deux amoureux, sont sur les traces d’une créature appelée l’Ogre. Au cours de l’expédition, Ryo d’un côté et Ren et Nata de l’autre sont séparés suite à l’attaque de tortues géantes hybrides carnivores. Chacun des frères suit son évolution à travers une métamorphose qui les conduit à devenir des créatures mi-humaines mi-animales.

Eudetenis est le pseudonyme d’un duo de mangakas brésiliens. Le scénariste est Paulo et la dessinatrice Giovana. Le duo produit des BD depuis 2012 qui sont diffusées sur le marché brésilien et le marché international. Eudetenis a remporté à trois reprises le grand prix du "Silent Manga Audition", qui est un concours international organisé par l’éditeur japonais Coamix.

Le duo propose ici - à la manière japonaise - un manga dessiné pour être lu de droite à gauche posant la question des recherches scientifiques en termes de manipulation génétique et s’appuyant sur des références pluriculturelles : la mythologie indienne et la mythologie amazonienne, et des lieux multiples : la forêt et la ville.

L’intrigue semble simple en apparence et n’est pas sans rappeler les duos antithétiques et amoureux de la même jeune femme dont ont été friands les romans et les films issus de la bit-lit : Twilight opposant un vampire et un loup-garou, Vampire Diaries opposant deux frères vampires qui se battent dans les deux cas pour obtenir le cœur de la même femme.

L’intrigue sentimental s’avère pour ce premier tome sommaire et oriente plutôt l’attention sur l’initiation de chacun des deux Ren et Ryo vers leur métamorphose en créatures mi-humaines mi-félines. En second plan, le lecteur découvre la culture des Indiens d’Amazonie : leur mode de vie, leur habitat, leurs croyances. Le global manga Rasetsu : Primal Hunt acquiert ainsi une vocation didactique comme peuvent l’avoir les bandes dessinées japonaises.

Sur le plan graphique, le duo Eudetenis montre sa maîtrise du trait japonais : grands yeux, contours fluides, contrastes entre le blanc et le noir, les nuances de gris.

La dynamique de la narration est rendue par l’enchaînement des vignettes dont la succession ne comporte pas d’accrocs et s’en trouve renforcée par le respect de la syntaxe dans les bulles.

Le trait est donc précis sans surcharge mais suffisamment fouillé pour atteindre le niveau des plus grands mangakas nippons. Eudetenis excelle dans les scènes de combat entre créatures hybrides et mime avec grâce sur le papier les accélérations propres aux animés.

Eudetenis crée son propre style et confirme le talent des dessinateurs d’Amérique Latine pour la scénarisation et la mise en page et en dessin à la manière japonaise.