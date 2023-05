La ligne - Ursula Meier - critique et test DVD

Résumé : Margaret (Stéphanie Blanchoud), agresse violemment Christiana (Valeria Bruni-Tedeschi) sa mère lors d’une réunion de famille. Peu après, elle apprend qu’elle est condamnée à une mesure d’éloignement en attente de son jugement.

Critique : On apprend très vite que les deux femmes sont coutumières de relations violentes depuis des années. Mais cette fois, Margaret, chanteuse sans grand succès, a passé un cap, car sa mère, ancien espoir de la musique classique devenue professeure de piano, après une hospitalisation, apprend qu’elle est devenue sourde d’une oreille. Margaret, qui ne le sait pas, revient invariablement à distance de la maison familiale, les cent mètres décidés par le juge, pour observer les siens. Seule sa petite sœur benjamine Marion (Elli Spagnolo) vient lui rendre visite pour prendre des cours de chant.

© Diaphana Distribution

Dans une ambiance un peu décalée, un étrange ballet va s’organiser autour de la mesure préventive infligée à Margaret : sa mère fantasque, toujours au bord de l’explosion, se sépare de son piano et se console très vite dans les bras d’Hervé (Dali Benssalah), un homme de l’âge de sa fille aînée. Il y aussi Louise la cadette (India Hair), qui a une vie plus rangée et est sur le point de donner naissance à des jumelles. La petite Marion, elle, va tracer à la peinture, une ligne bleue pour s’assurer que Margaret ne transgressera pas son interdiction.

Margaret, qui a trouvé refuge chez un musicien ami (Benjamin Biolay), et un boulot de vigile dans un centre commercial, revient chaque jour près de la ligne sous prétexte de donner le cours à sa petite sœur.

Le récit, souvent énigmatique, dresse le portrait d’une famille destructurée, qui frôle souvent l’hystérie, comporte aussi quelques moments de grâce iconoclastes comme la scène d’allaitement des jumelles ou celle où Christina, installée à proximité de la fameuse ligne, entourée de ses trois filles, chacune du bon côté, écoute avec émotion sur un autoradio un de ses propres CD, enregistré il y a plusieurs années.

Toujours sur le fil, à l’instar de la mise en scène tout de même un peu froide, la distribution, principalement côté féminin, incarne parfaitement ce mortifère manège familial.

Le test DVD

© Diaphana

L’image

L’image froide et hivernale du bord du lac Léman côté suisse, due à Agnès Godard, est très bien rendue.

Le son

Il est malheureusement par moment comme étouffé et rend parfois inaudibles les propos de personnages à la voix grave, comme Benjamin Biolay notamment.

Les suppléments :

1 Interviews croisées d’Ursula Meier et de Stéphanie Blanchoud (13 mn) : Dans ce trop court document, la cinéaste d’un côté et l’actrice et coscénariste de l’autre commentent leur travail et leur souhait commun de décrire la violence des femmes, et ce d’un point de vue féminin. À l’appui de quelques images du film, elles reviennent sur plusieurs points :

La chance d’avoir pu travailler avec Valeria Bruni-Tedeschi qui était le premier choix de Ursula Meier ;

La présence de Benjamin Biolay et la place prépondérante de la musique dans le récit ;

L’équilibre trouvé par Stéphanie Blanchoud entre ses deux fonctions d’actrice et de coscénariste ;

Ou encore le seul personnage apaisant de la famille finement interprété par India Hair.

2 Clip "Le passé " (4 mn) : Signé Benjamin Biolay, il est interprété en duo par lui-même et Stéphanie Blanchoud. Filmé en studio et en noir et blanc, il est aussi parsemé de quelques images tirées du film.

3 La bande-annonce : l’original uniquement sans version alternative.