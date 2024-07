L’enfant d’en haut - Ursula Meier - critique

Résumé : Simon, douze ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui...

Critique : Ours d’argent décerné au Festival de Berlin 2012 par le jury de Ken Loach, L’enfant d’en haut confirme la singularité du talent de la réalisatrice franco-suisse Ursula Meier, après l’éclatante réussite de Home. Rythmé par le mouvement incessant vertical entre le monde frelaté d’une station de ski et l’univers meurtri d’une banlieue, mêlant avec bonheur chronique familiale et conte social, l’œuvre dresse un beau portrait de jeune délinquant. Partagé entre la fascination pour l’argent et la sincérité des sentiments, entre une mère absente et une sœur fragile, entre l’enfance et l’adolescence, le personnage de Simon rejoint Antoine Doinel et autres « chiens perdus sans collier » du cinéma. Outre ses talents de scénariste et réalisatrice, Ursula Meier s’avère une grande directrice d’acteurs : Léa Seydoux reste fidèle à ses rôles d’introverties mais la cinéaste donne une autre dimension à son image, loin de l’élégance de la liseuse dans Les adieux à la reine. On citera aussi les prestations remarquées de Jean-François Stévenin, Yann Tregouët et Martin Compston, ex-héros de Sweet Sixteen, un film assez proche de cet univers et dont l’auteur était... Ken Loach.

Les suppléments

Outre la bande-annonce, le bonus comporte en premier lieu un passionnant entretien croisé de 18mn avec Ursula Meier et Agnès Godard, directrice de la photographie du film. Elles insistent sur les idées de verticalité et de circulation, au cœur du scénario et des mouvements de caméra, ainsi que sur la métaphore du téléphérique no man’s land. En second lieu, un supplément de 28mn se présente sous la forme de scènes commentées par la réalisatrice et Léa Seydoux, permettant de mieux cerner le personnage de Louise. Mais la véritable richesse du bonus est l’interview de 50mn d’Ursula Meier par Michel Ciment, dans le cadre de l’émission Projection privée de France Culture. Rien que pour cet entretien, ce DVD s’avère indispensable.

L’image

Le beau travail d’Agnès Godard qui expérimentait la haute définition est bien traduit dans cette édition. Le contraste entre l’univers chatoyant des stations de ski et le cadre glauque de la zone industrielle est traduit avec finesse. Jamais l’image ne tombe dans l’esthétisme du dépliant touristique ou du naturalisme sombre.

Le son

Le travail de Henri Maïkoff et Etienne Curchod est correctement transposé. Le son Dolby Stéréo et D.D. 5.1 sert au mieux la diction parfois atonale de l’actrice principale et offre un minimum d’immersion dans une œuvre intimiste.