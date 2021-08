La Llorona - la critique du film

Résumé : La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?

Critique : Cet homme, le général Monteverde, n’est que la reproduction du terrifiant dictateur guatémaltèque, Efrain Rios Montt, qui sera condamné pour génocide, incarcéré un seul jour, puis remis en liberté à la suite d’un recours ordonné par la justice. Il est malade, un cancer du poumon sans doute qu’il soigne avec des bouteilles d’oxygène. Son épouse, Carmen, une belle femme, bourgeoise, habituée aux apparats du pouvoir, ne veut pas croire qu’il a fait violer et assassiner des millions de Mayas, afin de récupérer leur terre et y extraire le pétrole. Seule sa fille, Natalia, doute. Elle ne peut pas imaginer que les cris de terreur qui pétrifient les Indiens puissent être le résultat d’une manipulation politique. Le général nie sa responsabilité, ce qui immanquablement accroît sa monstruosité. Toute la famille est assignée à résidence, après qu’il a été jugé coupable de crimes contre l’humanité et immédiatement relâché. Le peuple indigné s’empresse d’entourer la maison et fait entendre sa colère et son désarroi nuit et jour, à coups de hurlements, de morceaux de musique et de bandeaux affichant les visages des personnes massacrées.

Copyright LA CASA DE PRODUCCIÓN - LES FILMS DU VOLCAN 2019

On pourrait imaginer a priori qu’il s’agit d’un long métrage historique. En fait, La Llorona est autant un film fantastique qu’une reconstitution historique. Le propos demeure très intéressant, dans la mesure où le point de vue du massacre est envisagé à partir de la famille du général, condamnée à l’enfermement dans la maison familiale. A la façon d’un film d’épouvante, le cinéaste donne le ton dès la séquence d’ouverture où l’on voit la famille invoquer des prières autour de bougies, comme s’il s’agissait d’un exorcisme. Très vite, le récit fait entrer dans la maison des sanglots féminins, et le doute plane presque jusqu’à la fin du film. On ne sait pas si le chef de famille, acculé par la maladie et sa condamnation, ne perd pas la tête. La sénilité macabre du dictateur est confrontée aux visages détruits des victimes autour de la maison, ou des domestiques qui entourent la famille. Devient-il fou ? Est-il atteint de la maladie d’Alzheimer ? Ou bien, n’a-t on pas à faire avec un fantôme venu hanter la villa familiale, à défaut de voir la communauté des hommes puisse faire condamner le criminel ?

Copyright LA CASA DE PRODUCCIÓN - LES FILMS DU VOLCAN 2019

Jayro Bustamante est habitué à un cinéma de l’ébranlement familial. Tremblements mettait déjà en scène un homme, très catholique, homme politique aussi, annonçant son homosexualité. Dans son nouveau long-métrage, le réalisateur bouscule une nouvelle fois les codes familiaux. Il ne s’agit pas de prétendue déviance sexuelle, mais du conflit de loyauté qui hante une famille, entre le devoir de soutenir le père et l’aveuglement face aux crimes qu’il a commis. Le récit se déroule dans une ambiance des plus lourdes. La bizarrerie et l’inquiétude habitent tous les personnages. Même les opposants terrés derrière la maison semblent des esprits égarés. Et il y a la magnifique chanson du générique de fin qui donne justement son titre au film. Car une llorona est, dans les légendes guatémaltèques, une pleureuse qui cherche ses enfants morts. Elle s’invite dans la demeure familiale, au nom de l’effort de rédemption que le général doit admettre, et surtout au titre des milliers de victimes qui ont vu leur enfant se faire massacrer par des soldats sans scrupule.

Copyright LA CASA DE PRODUCCIÓN - LES FILMS DU VOLCAN 2019

La Llorona éclaire une histoire du monde que l’on ne connaît pas bien. En même temps, le film raconte tous les massacres qui ont traversé l’humanité, en empruntant le point de vue de celui qui les a décidés. Cette façon d’aborder le crime ethnique et religieux est d’une redoutable efficacité narrative. Le spectateur est emporté pendant tout le récit dans des sentiments ambivalents entre la peur, le dégoût, la pitié et la colère. Le fait de verser dans le fantastique permet une certaine respiration même si, personne ne pourra le nier, un génocide perpétré de cette manière est le pire qu’un humain puisse commettre.