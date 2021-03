La loi de la jungle - Max Winkler - critique

Résumé : Une terrible défaite sur le ring endette Lion et son manager et frère Stan auprès du criminel local Pepper. Ce dernier accepte d’annuler leur dette s’ils traversent le pays afin que Lion participe à un combat de boxe. Le seul hic, ils doivent également transporter Sky, une adolescente en fuite qui doit être déposée à la porte du redouté Yates. Tandis que Stan entraine Lion pour le combat de sa vie, une série d’évènements menace de déchirer les deux frères, mais leur amour fraternel et leur croyance en une vie meilleure les entrainent dans ce drame captivant.

Copyright Paramount Pictures France

Critique : La séquence d’ouverture de La loi de la jungle est une scène d’intérieur. La lumière est tamisée, le corps du héros, Lion, est étendu au premier plan, et la voix off de son frère, Stan, l’appelle en chuchotant.

Dès le premier plan, le rapport entre les deux personnages est posé, de même que leurs situations socio-familiale et professionnelle. Ces deux-là sont enfermés dans la marginalité, sans famille sur qui compter, vivant de matchs de boxe et de contrats passés avec les mafieux du coin.

Les séquences d’intérieur, bien cadrées, constituent l’essentiel du métrage, traduisant le sentiment d’exclusion sociale des deux frères, de même que le désir de Lion de s’émanciper, de conquérir sa liberté. Pourtant, rares sont les séquences où Stan ne l’a pas à l’œil. Ce sont donc deux combats distincts et cependant complémentaires que filme le réalisateur : le conflit intrafamilial et le conflit intrapersonnel.

Copyright Paramount Pictures France

Comme dans nombre de productions traitant la même thématique, Winkler explore les chemins tortueux et complexes du sentiment amoureux, aussi bien sous le prisme de l’amour fraternel que sous celui de l’amour sensuel et sexuel. Au sein du triangle des protagonistes, la jeune Sky incarne, en dépit de ses problèmes de drogue et de sociabilité évidents, la liberté et l’émancipation aux yeux de Lion.

Toutefois, et comme il faut s’y attendre, la quête d’indépendance et de prospérité de ce dernier sont mises à l’épreuve de la fidélité familiale et fraternelle, par des champ-contre-champ secs, des engueulades, des cris de colère et de haine poussés hors champ. Car bien évidemment, Lion et Stan ont deux visions radicalement opposées de la réussite : l’un voudrait se ranger pour ouvrir un pressing, tandis que l’autre reste persuadé que les larcins et le crime sont plus rentables – alors même qu’ils l’entraînent un peu plus chaque jour dans la misère et le danger de mort.

Copyright Paramount Pictures France

La loi de la jungle n’est donc pas simplement un drame familial sur fond de thriller au suspense bien amené. C’est aussi un film d’apprentissage, le récit d’une quête de soi, autant qu’une réflexion pertinente sur les liens du sang.

Certaines actions s’enchainant sans transition, et les séquences les plus intimes pâtissant de sa durée concise, le film aurait sans doute gagné à être prolongé de quelques minutes. Mais le poing émotionnel a bien le temps de frapper.