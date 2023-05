La Mer et ses vagues - Liana & Renaud - critique

Résumé : Par une nuit de pleine lune, la jeune Najwa et le musicien Mansour se rendent à Beyrouth. Ils suivent la piste des passeurs pour rejoindre une femme de l’autre côté de la mer. À quelques rues de là, Selim, le gardien de l’ancien phare, tente de réparer l’électricité de son quartier.

Critique : Ils sont en fuite. Vers un ailleurs où ils pourraient étancher leur soif et vivre leur vie de jeunes gens. Ils traversent le Liban pour rejoindre les rives de la mer, à bord d’une simple mobylette, peu solide pour braver un tel périple. Leur route est pavée de rencontres folles et inédites qui disent à chaque fois quelque chose de l’état de l’humanité dans le Liban que l’on sait étouffé par l’inflation et les crises politiques.

Copyright KAFARD FILMS

La Mer et les vagues est un film complexe et poétique qui se regarde lentement, comme une expérience humaine et esthétique particulière. Deux récits habitent le film : celui de ce couple qui traverse la ville pour rejoindre l’autre bout de la mer ; et celui d’un homme qui reste au pays, en tentant de faire en sorte que les rues puissent de nouveau être éclairées. Ces deux récits sont les mêmes en réalité. Il s’agit pour les personnages de trouver un sens à leur existence soit dans la fuite soit en tentant de remettre à flot l’électricité urbaine (dont d’ailleurs le manque n’empêche pas la diffusion d’écrans de publicité immenses). Des personnages très différents, très marqués, font le lien entre ces trois personnes, comme une vendeuse de tickets de loto et un distributeur ambulant d’eau. Les chants et la musique demeurent l’un des fils conducteurs de toutes ces personnes qui luttent pour sortir du pourrissement dans lequel ils vivent.

Liana et Renaud sont des artisans du cinéma. On perçoit dans ce premier long-métrage les années à travailler la matière filmique, la lumière et les couleurs. Ils assument la poésie du propos, un langage cinématographique nouveau et complexe, mettant au cœur de leur essai la question de l’amour et de l’accomplissement de soi. La Mer et ses vagues demeure un film proprement expérimental où le spectateur est libre d’y donner un sens personnel. Les décors urbains, le dépouillement de la ville apportent en plus une tonalité quasi théâtrale des choses, dans une ville vidée de ses habitants par la nuit qui est tombée. Les cabines téléphoniques sonnent au milieu de la pénombre, apportant dans la nuit leurs prophéties dramatiques.

Liana et Renaud mettent en scène un Liban où cohabitent des murs nus, la solitude des visages qui déambulent dans les rues, et les marqueurs arrogants du capitalisme et de l’argent facile. Les mots sont rares, à l’exception de tirades très littéraires, qui fonctionnent comme des récits isolés au milieu de cette histoire.

Voilà un film dont il faut considérer l’étrangeté apparente comme un support à la rêverie et à l’éveil des consciences. Les phrases que les personnages prononcent semblent sorties d’une pièce de théâtre ou d’un poème. Toujours est-il que l’humanité du Liban, défaite et remplie d’un certain espoir, est mise en avant à l’heure où les médias ont fini de témoigner de son désarroi. La musique, les chants nombreux apportent au film une dimension tout à fait supérieure, donnant un sens finalement à un projet de création artistique à la croisée de tous les arts : le théâtre, la littérature, la peinture et le cinéma.