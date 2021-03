La montagne entre nous - Hany Abu-Assad - critique

Résumé : Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers doivent compter l’un sur l’autre pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de tenter de survivre.

Critique : Un homme, une femme, un chien sont dans un avion… Soudainement, un crash en haute altitude... Adapté du roman du même titre, écrit par Charles Martin, dont il s’agit de la première publication en France, La Montagne entre nous appartient aux grandes épopées rocheuses, aux paysages époustouflants. Tournée au Canada, dans des conditions réelles, cette tragédie humaine, bien plus qu’un film catastrophe, cherche surtout à mettre en lumière l’instinct de survie prodigieux dont est capable l’homme, devant puiser dans ses insoupçonnables ressources, lorsqu’il se retrouve seul face à la toute-puissance de la nature.

En s’appuyant sur un casting de choix, le film fait le pari de s’appuyer sur ses deux protagonistes, rescapés contraints à ne jamais relâcher leurs efforts ni leur attention s’ils ne veulent pas périr dans la minute. L’environnement montagneux, hostile et immersif par essence, ne cesse en effet de rappeler à ses hôtes leur inadaptation face à ses éléments : bêtes sauvages, sols gelés, blizzard ou précipices dissimulés par des congèles font ainsi partie des épreuves quotidiennes auxquelles sont confrontés les personnages valeureusement incarnés par Idris Elba et Kate Winslet. Le réalisme des situations, des décors et les prises de vue participent à faire du projet l’un des plus intéressants quand il s’agit d’aborder le thème de l’instinct de survie au cinéma, car celui-ci est débarrassé de tout emballage mélodramatique.

Au placard donc la musique larmoyante, les retournements de situation improbables, le hasard qui permettrait aux survivants de s’en sortir avec facilité... Se détournant volontairement des codes hollywoodiens, le réalisateur Hany Abu-Assad, que l’on connaissait jusqu’à présent pour ses oeuvres palestiniennes (Paradise now, Omar, Le chanteur de Gaza), répond au drame avec sa sensibilité de cinéaste du réel, et réfute les éléments farfelus qui gâcheraient une belle leçon d’humanité en haute altitude.

Pour cela, bien entendu, le duo d’acteurs vedettes a dû accepter de souffrir. Beaucoup. A l’image d’un Léonardo DiCaprio au plus proche de sa nature primitive dans The Revenant, Kate Winslet et Idris Elba ont vécu un tournage des plus éprouvants, pour accentuer la crédibilité d’un synopsis simple mais efficace. Ils sont épatants.

A priori, leur récit ne se distingue pas des autres survivals neigeux qui prennent comme point de départ un accident malheureux en terre hostile (Frozen, Le territoire des loups). Néanmoins La Montagne entre Nous tire son épingle de la neige précisément par son humanité et la chaleur qui se dégage de ses protagonistes dans l’épreuve. Kate Winslet et Idris Elba se montrent d’une sincérité à toute épreuve, se mettant à nu quant à leurs sentiments vertigineux face à cette épreuve mortelle.

Entre film d’aventure exaltant et histoire d’amour digne, avec néanmoins une touche d’humour bienvenu, ce drame s’appuie surtout sur un incroyable dépaysement, au sein de paysages somptueux et authentiques. La vérité qui se dégage de la nature, la sincérité avec laquelle les personnages se rapprochent pour survivre ensemble..., tout cela exalte des valeurs nobles que l’on a rarement vues aussi bien exposées au cinéma.

Sans tambour ni trompette, La Montagne entre nous s’inscrit parmi les grands et beaux divertissements, honnête avec son public dans son traitement non-mélodramatique, renvoyant aux rêves et peurs enfantines, comme ceux d’une aventure par-delà les montagnes aussi fascinante que dangereuse.

Reste à vous recommander de vous méfier si, un jour, vous embarquiez sur un navire ou à bord d’un avion, en compagnie d’une certaine actrice britannique. Vous seriez peut-être plus en sécurité au cinéma...