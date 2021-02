La mort aux trousses - la critique du film

Résumé : Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d’un espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d’une vérité qui se révèlera très surprenante.

Notre avis : La mort aux trousses représente l’idée que l’on peut se faire du film parfait, rien de moins. Tout se conjugue de manière impeccable : une histoire de faux espion pris dans une aventure rocambolesque, une mise en scène d’une précision stupéfiante, une musique lancinante et un jeu d’acteurs épatant. Chaque scène, comme un petit film dans le film, constitue une séquence d’anthologie : la méprise dans l’hôtel qui fait prendre Thornill (Cary Grant) pour un autre, la recherche de la maison d’un certain Townsend, sous l’œil goguenard de la mère de Thornill (Jessie Royce Landis), le meurtre dans le hall des Nations Unies, le voyage en train qui permet la rencontre entre le héros et Eve Kendall (Eva Marie Saint), avec une scène dans le wagon-restaurant pimentée d’un dialogue à double sens, le faux rendez-vous qui doit avoir lieu en rase campagne, où le protagoniste va être pourchassé par un avion d’épandage, le remue-ménage provoqué par Thornill dans une vente aux enchères pour échapper à des tueurs, l’intrusion dans la maison hyper moderne, et la scène finale sur le fameux Mont Rushmore.

La scène de l’avion est à elle seule une véritable leçon de cinéma. Cary Grant se trouve seul à un arrêt de bus, dans une campagne où il n’y a rien à perte de vue. Que peut-il lui arriver ? Pourtant, la tension est palpable. Il attend ce fameux Kaplan qu’il n’a jamais vu et qui lui a donné rendez-vous dans cet endroit insolite. Un homme amené par une voiture attend le bus de l’autre côté de la route. Interrogé par Thornill, ce taiseux va lui faire comprendre qu’il n’est pas Kaplan, mais avant de monter dans son bus, il exprime son étonnement de voir un avion épandre sur un champ où il n’y a rien ! Là, le spectateur comprend, avant Thornill, que l’aérodyne va devenir une arme pour le tuer. Sans dialogue, ou presque, Hitchcock, par son génie de la mise en scène et un découpage incroyable, se joue de nous avant de nous donner un coup d’avance sur ce qui attend son héros. Ce moment du film est l’une des plus parfaites scènes jamais tournées.

Et que dire de Cary Grant ? Elégant dans toutes les situations, éternel séducteur, toujours sous la coupe de sa mère, il n’a pas une mèche de son crâne qui bougera, malgré les vicissitudes qu’il endure. Il faut le voir se raser dans les toilettes d’une gare, avec le minuscule rasoir emprunté à Eve.

La scène finale, qui ne montre rien, est en fait très explicite, et prouve une fois de plus que l’œuvre du cinéaste est émaillée de références aux fantasmes sexuels, quand bien même ceux-ci sont traités, comme ici, avec humour.