La neige par les grands maîtres de l’estampe Japonaise – Jocelyn Bouquillard – critique du livre

Résumé : L’ouvrage regroupe une série d’estampes où la neige tient une place prédominante : Femmes et enfants jouant à faire des boules rondes, forêts, paysages, et même le mont Fuji sous une couche blanche, oiseaux et fleurs couverts du fin linceul hivernal, autant de peintures réalisées par Hokusai, Hiroshige mais aussi des artistes du vingtième siècle comme Hasui ou Shotei.

Critique : Ce coffret nous apporte de belles surprises. Les informations du livret posent le contexte. Le cœur de l’objet reste l’album regroupant les différentes estampes en couleurs. On navigue d’une planche à l’autre, passant de la sérénité des horizons enneigés à la violence d’une tempête nocturne. L’être humain, de petite taille dans l’infini du décor ou sujet principal, est souvent présent. Quelques œuvres s’attardent sur des fleurs, des oiseaux, des lieux déserts où l’homme s’est retranché dans les demeures aux toits de chaume.

Différents formats sont proposés : paysages, portraits, rouleaux verticaux, carrés, éventails... Une variété qui nous permet de prendre conscience des possibilités offertes par l’estampe.

Copyright Ed. Hazan

On peut regretter que les triptyques, trop larges pour figurer sur une double page, soient tout simplement coupés et que la partie manquante ne soit pas intégrée dans le recueil.

Les illustrations miniatures en noir et blanc du livret réparent cette erreur, mais quel dommage de découvrir ces œuvres tronquées dans l’album ! En revanche, les reproductions de ce coffret sont de toute beauté. Les couleurs, les dégradés, la finesse de certains traits, sont parfaitement rendus. Si une ou deux d’entre elles ont subi les ravages du temps, la qualité demeure.

Il est tout aussi intéressant de ne pas avoir suivi l’ordre chronologique pour enchaîner les estampes et de mélanger les travaux de différents auteurs. On voyage dans le temps et, surtout, on peut comparer en un regard les styles des artistes et même s’entraîner à identifier – mais la tâche est rude pour le néophyte – les peintres à leur technique. On peut parvenir à reconnaître les femmes de Kunisada, les compositions de Hiroshige ou encore les couleurs de Hasui.

Ce qui manque à notre bonheur est l’absence de traduction. En effet, nombre de ces œuvres comportent des textes japonais. Les annotations, les poèmes ou d’autres éléments ne sont pas traduits en français. Cette absence suscite beaucoup de questions et de regrets.

Toutefois, ce voyage dans le monde de l’instant, sous l’axe de la neige, demeure un insondable plaisir dont on ne se lasse pas.

La neige par les grands maîtres de l’estampe Japonaise est un coffret de qualité, réunissant de très belles estampes de toutes les époques, reliées entre elles par leur mise en scène de la neige.