La personne aux deux personnes - Nicolas Charlet, Bruno Lavaine - critique

Résumé : Gilles Gabriel, chanteur des 80’s en plein come-back, est tué dans un accident de voiture causé par Jean-Christian Ranu, comptable à la COGIP. Mais Gilles Gabriel n’est pas totalement mort : son esprit bien vivant a atterri dans le corps de Ranu, qui ne comprend pas qui est cette personne qui parle dans sa tête. Gilles, lui, n’a aucun contrôle des mouvements de son hôte. Gilles et Ranu vont vite se rendre à l’évidence : ils n’ont rien en commun, sauf ce corps qu’ils vont devoir partager. C’était déjà compliqué chacun de leur côté... alors maintenant, à deux dans la même personne...

Critique : Après avoir tourné des clips musicaux et des publicités dans les années 90, après avoir fait les beaux jours de Canal+ avec la série Amour, gloire et débat d’idées et surtout Message à caractère informatif dans Nulle part ailleurs, le duo Nicolas et Bruno signe son premier long métrage, qui témoigne d’un goût pour l’absurde, privilégie aussi l’art du détournement, copieusement exploité lorsque le binôme travaillait pour la télé, ainsi que le mélange des genres. Une scène en témoigne dans ce long métrage complètement allumé : la tuerie (en rêve) orchestrée par Jean-Christian Ranu, comptable médiocre d’une grande entreprise et Gilles Gabriel, chanteur has been des années 80. La séquence est un clin d’œil appuyé à Elephant, tandis que le personnage joué par Chabat flingue tout le monde en chantant "Juste une mise au point", le tube de Jakie Quartz.

À partir d’une idée initiale que l’ex-Nul aurait pu lui-même imaginer - un homme mort investit le corps d’un autre, devient une seconde voix -, l’histoire privilégie des situations plus ou moins attendues, dont la drôlerie est inégale, parce que l’argument ne peut tenir la distance sans provoquer des dispositifs qui bégaient : le plus évident d’entre eux est celui de la caméra subjective, censée accompagner le comique des commentaires en voix off. On s’amuse des réactions désabusées de Gabriel qui prend le monde entrepreneurial pour l’enfer, on devine que les dialogues à voix haute entre Ranu et son double invisible lui vaudront quelques regards étonnés, dès lors que sa vie devient sociale. Au bout d’une demi-heure, le film commençant à tourner en rond, il faut l’épicer par deux événements à la consistance artificielle : la prise de parole du petit employé devant la convention des actionnaires de l’entreprise, parallèlement au comeback de Gilles Gabriel dans le corps de Ranu.

Résultat : au lieu d’entendre une intervention sur l’analyse transversale des mesures fiscales à moyen terme, l’auditoire assistera à une intervention musicale sur les fonds de roulement transactionnels et les investissements durables, qui devient une chanson promo pour la COGIP, cette entreprise ringarde, déjà exploitée par le duo de réalisateurs, notamment dans Message à caractère informatif. Le triomphe est immédiat.

La personne aux deux personnes flirte constamment avec le nanar, mais les performances conjointes de Chabat (désincarné) et Auteuil (version one-man-show), ainsi que la sympathie qu’on éprouve pour cette construction absurde totalement assumée, motivent globalement notre sympathie pour ce film, qui se termine de manière hilarante.