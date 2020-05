La Place des femmes, une difficile conquête de l’espace public- Michelle Perrot- critique

Résumé : Avec la collaboration de Jean Lebrun, historien et célèbre journaliste de l’émission La Marche de l’histoire sur France Inter, Michelle Perrot propose dans son dernier ouvrage paru le 4 Mars 2020, une fresque remarquable de la place de la femme dans l’espace public en Occident. Cet ouvrage est une republication éditée chez {Textuel }. Cette nouvelle version, 23 ans après la première édition, est présentée de manière enrichie, savamment illustrée par 130 documents finement choisis.

Critique : Dans une émission sur France Culture datant du 5 mars dernier, Michelle Perrot avoue s’être limitée pour cet essai à l’Occident, dans la mesure où c’est "l’espace" qu’elle connaît le mieux, bien consciente que ce dernier ne contient pas le tout et qu’il aurait, bien sûr, été possible d’évoquer aussi l’Afrique ou l’Extrême-Orient.

Mais il faut bien se fixer des frontières, précise-t-elle, elle dont tout le parcours est tellement attaché aux lieux et à la géographie en règle générale.

Clémentine-Hélène Dufau, La Fronde, affiche, vers 1897. © Bibliothèque Marguerite Durand – Ville de Paris

Sous la forme d’un livre-entretien, l’historienne aujourd’hui âgée de 92 ans, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-7, petite élève des cours Bossuet, brosse avec brio un condensé de l’évolution de la femme dans la cité, aux prises avec une citoyenneté politique qu’on leur interdit, mais qui évolue peu à peu de manière positive, car bien trop longtemps la femme a été cloisonnée à la sphère privée.

Les 176 pages sont très accessibles et pertinemment illustrées par de nombreuses iconographies : tableaux, gravures, caricatures, photographies, dont on ne peut que louer la qualité, de beauté et de pertinence.

L’ouvrage leur accorde en effet une place privilégiée et ce parti-pris lui procure une saveur toute particulière. Parallèlement, le dispositif de questions brèves posées par Jean Lebrun, suivies des réponses érudites et concises de l’historienne, confère à cet essai une grande originalité.

Ce dialogue éclaire la saisissante partition des rôles hommes/femmes dans la cité, de la fin du XVIIIème siècle au début de XXème. Dans la ville, territoire éminemment politique autant que poétique, les frontières entre les sexes se recomposent petit à petit. Mais bien plus que l’espace matériel, c’est la parole et sa circulation qui modèlent la sphère publique.

Félix Vallotton, Les Passants, 1895. © Archives Charmet / Bridgeman Images

Un demi-siècle après la révolution féministe des années soixante-dix, où en est l’égalité femme/homme ? Comment les combats féministes ont-ils évolué ? Pourquoi les femmes sont-elles discriminées dans l’espace et la vie publique ? Autant de questions que la célèbre auteure revisite, pour tenter de mieux comprendre les résistances réelles ou symboliques auxquelles se heurtent les femmes, encore aujourd’hui.

Ce combat de l’historienne, qui reste celui de toute sa vie, est présenté ici en cinq parties distinctes : l’introduction, "Images de femmes", "Lieux de femmes", "Paroles de femmes" et enfin "Fronts de Femmes". On y rencontre, bien entendu, de grandes figures féministes telles que Louise Michel, Mme de Staël, Juliette Lambert, Olympe de Gouges, Simone Veil, Lola Montes, Sarah Bernhardt, Olga Petit, première femme à prêter serment en tant qu’avocate, mais aussi les suffragettes, les bourgeoises des Salons mondains du 19ème siècle, les lavandières, gardiennes du linge et des secrets. Sans oublier les ramoneuses ou toutes ces femmes qui ont remplacé les hommes partis à la guerre de 14-18, les Femen et le mouvement MeToo.

Prostituées dans une maison close, 2 rue de Londres, Paris, 1895- 1905. Photo d’Albert Brichaut. © CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

"Les femmes reçoivent une déplorable éducation ; c’est là le grand crime des hommes envers elles / Ils ont réussi à consommer cet esclavage et cet abrutissement de la femme, qu’ils disent être aujourd’hui d’institution divine et de législation éternelle"- George Sand -1837.

"Nous, les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus / Nous voulons être la moitié de tout et surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions"- Christiane Taubira -2017

"La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune". Olympe de Gouges

Un bel ouvrage que ce dernier essai de Michelle Perrot, en collaboration avec Jean Lebrun. Les amoureux de la belle iconographie autant que les féministes, quelles que soient leurs sensibilités, sauront l’apprécier à sa juste valeur.

Courez vite vous le procurer dès que les librairies ouvriront à nouveau !