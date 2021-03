Mégafauna - Nicolas Puzenat - la chronique BD

Résumé : Au cœur des terres qui auraient pu s’appeler Europe, et jusqu’aux confins de l’Asie, les murs impénétrables des nations Nors, ces descendants de Néandertal, laissent les royaumes des hommes Sapiens dans la brume et la pénurie de ressources. Le jeune médecin Timoléon de Veyres est envoyé en mission par son oncle pour percer le secret de cette séparation brutale…

Avec le développement des théories paléontologiques qui voient une cohabitation momentanée entre deux espèces homo, et même si le Sapiens sapiens s’est imposé au final, les questions demeurent sur ce qui aurait pu être un partage des territoires et des ressources… Cette question, Nicolas Puzenat se l’est clairement posée, et a tenté d’y répondre avec une belle uchronie qui mêle Trône de Fer et traité historique du Moyen-Âge. En effet, avec ce mur iconique qui ici protège le Nord des humains plutôt que le contraire chez Georges Double R Martin, avec ces intrigues de cours et ses alliances, on ne peut que voir les Piliers de la Terre ou une autre série avide de complots et de révélations. De fait, il est même dommage que Mégafauna ne soit finalement qu’un one shot, tant son ambition (il suffit de voir les cartes inventées des pages de garde) est élevée et emballante. Des personnages complexes et des lieux éloquents, mais ce sont surtout les rites, coutumes et petites habitudes du peuple issu de Neandertal qui font la force de cette bande dessinée, qui ne cherche pas à produire des péripéties épiques ou des combats titanesques, et ce en dépit de la présence de mammouths ou de guerrières amazones tenaces. Très terre à terre, le scénario envisage pourtant des crises colossales, que ce soit écologique, économique ou natale, autant d’éléments qui dénotent avec le héros humble qui se présente face à eux.

Nicolas Puzenat / Sarbacane

Un dessin humble, c’est aussi la caractéristique graphique de Nicols Puzenat, qui ne cherche pas à griffer un peuple à la manière des comics, pleins de muscles ou de couleurs, mais en fait des hommes à l’aspect brutal mais à la sagesse éloquente. Les palais y sont comme les traditions, en accord avec la nature, et évidemment au début, on a hâte de se retrouver de l’autre côté du mur. Pourtant, les landes desséchées, les auberges crasseuses et les austères monastères avaient déjà donné le ton d’un album qui se veut réaliste, dans un dessin pourtant fin, quasi fuselé, où les personnages et les décors ont un dénominateur commun : la simplicité et l’authenticité, et ce alors qu’il s’agit d’un univers parallèle uchronique.

Nicolas Puzenat / Sarbacane

Fresque médiévale d’un temps qui n’a pas pu se développer, Mégafauna plonge le lecteur dans un miroir où l’humain aurait dû partager les terres et être démuni bien plus tôt qu’aujourd’hui, pour rappeler que la cupidité est toujours source d’aridité, de cœur comme de terre.