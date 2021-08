La porte des secrets - La critique

Résumé : Caroline (Kate Hudson), infirmière à domicile, est engagée pour s’occuper du mari souffrant d’une vieille femme (Gena Rowlands) dans leur vieille maison coloniale du delta de Louisiane. Intriguée par ce couple énigmatique, leurs comportements mystérieux et leur demeure chaotique, elle se décide à explorer la villa. Armée d’une clé passe-partout qui en ouvre toutes les portes, elle découvre une pièce cachée dans le grenier où s’entassent des instruments de magie "hoodoo", un cousin du vaudou...

Critique : Mais qu’a donc fait le Bayou pour avoir si mauvaise réputation ? L’endroit n’est pas très accueillant avec ses marécages et ses arbres pleureurs, surtout par temps d’orage et en pleine nuit. Facile de voir des fantômes partout, surtout quand on sait le sort qui fut réservé à bon nombre d’esclaves dans ce "deep south" américain. Le Bayou fait donc flipper, et avec lui ses grandes maisons coloniales, elles-aussi vestiges d’une bien triste époque.

C’est sur ce décor peu sympathique que repose le nouveau long métrage de Iain Softley, réalisateur de K-Pax en 2001. Thriller plus psychologique et fantastique que franchement effrayant, La porte des secrets n’apporte pas de grandes surprises dans ce domaine, jouant, certes avec application, les cartes du grincement de porte, du grenier poussiéreux et des petits vieux effrayants. L’intrigue tourne habillement autour du hoodoo, sorte de vaudou magique et athée, pratiqué par les esclaves noirs au début du XXe siècle. C’est là la bonne idée du film, qui lui permet une révélation finale (désormais figure de style imposée) plutôt bien troussée. Autour de celle-ci, les dernières vingt minutes du film sont réjouissantes, avec une Gena Rowlands impeccable.

La distribution est d’ailleurs dans son ensemble plutôt bonne, de Kate Hudson, parfaitement intrépide, à John Hurt, terrifié et terrifiant, en passant par une apparition éclair de Isaach de Bankolé en pompiste créole terrifiant.

Évidemment, on n’y croit pas une minute, mais tout cela est suffisamment bien filmé - dans un cadre hyper classique - et bien joué pour qu’on s’amuse des "enquêtes" de la jolie Kate Hudson. Un petit moment sympa avec les effrayants mystiques de la Nouvelle-Orléans, entre marécages, boue et fantômes : voilà un remède plaisant contre les après-midi de canicule.