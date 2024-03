La régate - Bernard Bellefroid - critique

Résumé : Alexandre a quinze ans et vit seul avec son père, dans les coups et la violence, en révolte contre tous. Pour échapper à ce quotidien sans répit, Alex se réfugie dans son sport favori, l’aviron, et n’a qu’une obsession, gagner seul et à tout prix les championnats de Belgique. Son entraîneur, Sergi, et Murielle, la jeune fille dont il est amoureux, vont permettre à Alex de redécouvrir les valeurs humaines qu’il avait perdues.

Critique : La régate est avant tout une histoire de famille. Le jeune protagoniste vit seul avec son père ; le long-métrage s’ouvre sur leur emménagement dans un nouvel appartement. La mère est totalement absente (nous apprendrons incidemment la raison de sa non-présence dans le récit). Il y a donc un rapport exclusif - ou d’exclusivité - entre le père et le fils, un adolescent de quinze ans. Et, si un amour filial les lie effectivement, celui-ci s’étiole et s’exprime dans la souffrance puisque le père, violent, ne sait pas maîtriser ses émotions et ses accès de colère qu’il répercute sur son fils. Pour Bernard Bellefroid, il n’est pas question de se faire l’avocat de la défense (le cinéaste s’est inspiré de sa propre histoire pour écrire le scénario), mais d’exprimer un ressenti, d’évoquer les conditions d’existence d’un fils qui lutte pour sa dignité face à un père qu’il aime malgré tout.

Le jeune homme, passionné d’aviron, trouve refuge dans la compétition. Soutenu par son coach - Sergi López - il s’entraîne intensément pour les championnats. Là encore, la relation n’est pas des plus tendres. Cependant, il n’est pas question de rapports de force, mais d’exigences sportives. Pour réussir, l’entraîneur doit pousser Alex dans ses retranchements physiques et psychologiques. Ce dernier, avec son équipe, se crée son univers bien à lui où la rigueur est de mise, certes, mais où l’affection, la tendresse et le respect font partie des évidences inaltérables permettant la cohésion du groupe.

Communément acquise, la définition du Petit Robert décrit la famille comme "les personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement le père, la mère et les enfants". Jean Maisondieu, spécialiste des thérapies familiales, comprend la famille comme le regroupement de personnes comprenant au moins deux générations. Ainsi, la filiation parentale n’apparaît plus comme une qualification indispensable ; la confiance et le sentiment de sécurité entrent en jeu. C’est dans cette mesure que le personnage de Sergi López apparait progressivement comme le père de substitution d’Alex. Il est celui qui s’inquiète réellement de sa santé et de son bonheur. Celui qui culpabilise de ne pas être à la hauteur. L’équipe d’aviron représente alors une matrice où l’adolescent mûrit, construit la toile de son développement et trouve, progressivement, le courage de mener sa propre vie. Son coach, sa demi-sœur et même sa petite amie (dans la mesure où, bien qu’il soit jeune, il voit avec elle la potentialité d’une famille à venir) deviennent ses nouveaux horizons.

La régate se déploie plus amplement que comme "simplement" l’exposition dramatique du quotidien d’un enfant battu, mais plutôt comme une réflexion sur la construction psychologique et affective d’un adolescent. Les personnages sont travaillés pour donner matière à réflexion sur les comportements, sans pour autant les juger. Bernard Bellefroid, en prenant de la distance sur un sujet aussi troublant, en aborde finalement les principales problématiques avec un certain talent.