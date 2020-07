La Révolution silencieuse - critique du film

Résumé : Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.

Critique : L’Allemagne n’en a toujours pas fini avec son histoire. Le cinéma allemand récent est souvent empreint d’un passé qui a du mal à se cicatriser. On pense au somptueux La vie des Autres ou encore La Chute qui tentait de décrypter la mort du dictateur célèbre. Le récit démarre dans la partie Est de Berlin, en 1956, qui ne va pas tarder à être coupée en deux par le mur monstrueux. D’ailleurs, la première séquence s’ouvre dans un train où des militaires vont effectuer un contrôle des passagers qui se rendent dans la partie ouest du pays. On se croirait revenu à l’époque nazie, par l’attitude des militaires et l’ordre qui règne dans la gare ; et pourtant nous sommes dans un monde soi-disant en paix, que la trêve de la guerre a réparti en blocs soviétique et occidental. Nos deux héros sont présentés immédiatement, Kurt et Théo : ils n’ont pas froid aux yeux, espèrent que leur jeunesse permettra de renverser le destin de la RDA qui s’achemine vers la dictature du prolétariat.

Copyright StudioCanal- Gmbh - Julia Terjung

Les clés historiques ne sont pas données. On sait seulement que la Hongrie tente de résister à l’envahisseur soviétique, mais que surtout la propagande, de l’Est ou de l’Ouest est puissante. Nous sommes en 1956, et ces jeunes gens apprennent que non seulement la violence fait rage chez le voisin autrichien, mais que la révolution a sacrifié un footballeur célèbre. Les jeunes gens de la classe de terminale décident alors de commettre une minute de silence pendant la première heure du cours d’Histoire, en hommage à la lutte du peuple contre l’oppression russe.

Copyright StudioCanal- Gmbh - Julia Terjung

Ce sera la minute de silence de trop. Car La Révolution Silencieuse est tout autant un film historique qui tente d’éclairer les tensions qui agitent l’Europe de l’après-guerre, que le récit d’une éducation sentimentale et politique de jeunes lycéens. Chacun est coincé, des jeunes gens aux parents et au corps administratif lui-même, dans son habillage de la fin de l’après période nazie, et tente de sauver la face, dans un contexte où personne n’est exempt du passé, des alliances qu’il a dû opérer et des traumatismes qu’il a subis. Les adolescents tentent de réinventer le monde, mais la garde socialiste, qui n’est pas sans rappeler, dira Théo, des pratiques de la Gestapo, met en place un processus terrible de harcèlement pour faire revenir l’ordre.

Copyright StudioCanal- Gmbh - Julia Terjung

On pourra reprocher au film un manichéisme par sa mise en scène. Les représentants de la gouvernance communiste et des administrations sont enfermés dans le costume de l’austérité et de la cruauté, particulièrement le ministre de l’Education et la femme chargée de mener l’enquête pour trouver le meneur de ce que l’Etat appelle une contre-révolution. Les jeunes gens paraissent à l’inverse plus détachés, sincères, légers. Les oppositions ne sont pas toujours fécondes et font craindre le risque de la caricature. Néanmoins, le rythme du récit, les décors très beaux, l’implication des comédiens sauvent un film qui échappe ainsi à la médiocrité d’un téléfilm. Le spectateur est même pris par la tension narrative qui ne le lâche pas jusqu’à la dernière minute. D’ailleurs, la mise en scène cultive l’ambiguïté d’un récit qui aurait pu se dérouler sous l’occupation nazie, tant les comportements des dépositaires de l’autorité sont emprunts de froideur, d’absence d’empathie et de dévotion sans recul à leur hiérarchie.

La Révolution Silencieuse est donc un film absolument indispensable pour comprendre la bascule que l’Europe a opérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il démontre sans démagogie les effets délétères de la propagande et rappelle à nos jeunes générations, ô combien le monde d’hier, les tensions entre les blocs communiste et le capitaliste ne sont pas encore totalement enterrés.

Copyright StudioCanal- Gmbh - Julia Terjung