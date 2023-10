La route du lac - Xavier Massé - critique du livre

0 personne

Résumé : C’est dans le tout petit village des Blaches, un endroit reculé près de Lyon, que Benjamin, un jeune étudiant du coin, décide le 21 avril 2018 de fêter son anniversaire avec toute sa bande d’amis. Tout se déroule dans les rires et la bonne humeur. La fête bat son plein. Lui et tous ses camarades sont rassemblés dans le bar situé près du lac. Absolument rien ne pouvait laisser présager que la soirée allait virer au cauchemar. Le lendemain, Sandrine appelle Éric, le père de Thomas, qui est le meilleur copain de Benjamin. Sa fille Mylène n’est pas rentrée ce matin. Éric se rend alors très vite compte que son fils non plus. La situation est maintenant claire et inquiétante : leurs enfants et Benjamin ont disparu. Commence alors une enquête policière trépidante menée par le capitaine de gendarmerie Michel Leroy et le lieutenant Antony Ramazzy, épaulés par le gendarme Rathier de la brigade locale.

Critique : Il n’y a pas à dire, Xavier Massé démontre un talent d’écriture indéniable dans ce polar. Sa façon de planter le décor, avec la volatilisation de ces trois jeunes adolescents, nous met d’emblée dans l’ambiance. C’est une véritable énigme, complexe et implacable, qui est ainsi posée dès les premiers chapitres. Personne ne peut rester insensible à ce drame qui touche ce hameau plutôt calme. Au fil des pages, des personnages, issus d’univers différents, vont venir se greffer autour des disparus et des recherches effectuées pour les retrouver, offrant au lecteur de nouvelles histoires palpitantes à se mettre sous la dent et autant de pistes parfois audacieuses à explorer. Un jeu de rôles va alors débuter, mené par Rémi, un jeune héros légèrement déficient mental, attachant et surtout plein de ressources et de malice. C’est au rythme de ses balades et de ses pas de danse, son casque vissé sur les oreilles, que l’enquête va vraiment pouvoir progresser. Il s’agit d’un hommage appuyé et touchant aux personnes atteintes de handicap, qui met en valeur certaines de leurs capacités que les valides ne soupçonnent même pas.

On peut le répéter, l’écriture est à la fois efficace et redoutable. Dans chacun des chapitres, des liens entre les personnages se créent, des rebondissements inattendus surgissent. Bref, c’est un véritable plaisir que de dévorer ce thriller, assurément une très belle réussite.

Xavier Massé, qui a publié son premier roman en 2016, Répercussions dans la collection Sueurs glaciales de IS Édition est aujourd’hui, à quarante-six ans, cadre dans une grande entreprise ferroviaire. S’il envisage une reconversion, on peut espérer qu’elle emprunte des voies littéraires.

288 pages

9,90 €

