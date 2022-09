La Salamandre - Alain Tanner - critique

Résumé : Pierre et Paul, respectivement journaliste et écrivain, s’associent pour écrire un scénario d’après un fait divers : l’histoire d’une jeune fille accusée par son oncle d’avoir tenté de le tuer. Pour en savoir plus, les scénaristes retrouvent Rosemonde.

Critique : Au début des années 1970, Alain Tanner, ex-archiviste de cinémathèque et documentariste pour la télévision, signe avec La Salamandre l’œuvre qui demeure aujourd’hui le film phare de la nouvelle vague helvétique et également un succès cinématographique majeur à l’étranger. Depuis quelque temps, Tanner fait partie du Groupe 5 (avec Roy, Lagrange, Goretta, Soutter), véritable héritier suisse de la Nouvelle Vague française. Tributaire du Free Cinema anglais, Tanner a côtoyé des cinéastes tels que Karel Reisz et Tony Richardson. Avec ce deuxième projet, il tente de prolonger le propos de son premier long, Charles mort ou vif.

À partir d’un maigre prétexte narratif -l’accident dont l’oncle est la victime-, Tanner cherche à filmer la révolte brute et urbaine d’une jeune femme, Rosemonde, sortie du prolétariat rural. Ayant fui la campagne, elle vivote de petits boulots en métiers subalternes sans intérêt. Âgée de vingt-trois ans à peine, elle est habitée par une rage et un esprit de révolte incontrôlés. Pourtant, n’ayant pas eu de vraie instruction, elle semble incapable de canaliser son énergie, de développer une véritable conscience politique et encore moins de maîtriser ses émotions au sein d’une société normative et étouffante.

Le rythme est enlevé, les dialogues à la fois spirituels et joueurs. Bulle Ogier se définit par sa présence libre et anticonformiste, ainsi qu’une presque totale indifférence au monde. Jean-Luc Bideau et Jacques Denis, pour leur part, jouent les contestataires face à la redoutable pensée commune. À celle-ci ils opposent leurs conscience politique, s’articulant à la fois sur le sens du réel (Pierre) et sur le pouvoir de l’imagination (Paul). La salamandre, cet animal décrit comme froid, insaisissable, en mesure de traverser les flammes sans se brûler, est à la fois le produit, la victime et l’ennemi juré de l’establishment catholique de la fin des années 1960, dont elle met en déséquilibre toutes les valeurs. L’identité collective et individuelle, la communauté, la recherche du bonheur, la famille, la carrière, la monogamie : tout peut basculer d’un instant à l’autre, tout cela peut être brisé dans un élan de liberté, dans la tentation du départ, dans l’intention de la révolution. Une occasion pour découvrir à nouveau ce chef-d’œuvre d’humour, de révolte et d’humanisme visionnaire.