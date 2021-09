La Splendeur et l’Infamie - Erik Larson - critique du livre

Résumé : Winston Churchill est nommé Premier ministre en 1940, au moment où la Seconde Guerre Mondiale se déroule brutalement en Europe. Pendant sa première année au pouvoir, ses décisions seront capitales, alors que le Royaume-Uni subit une campagne de bombardement ravageuse.

Critique : Rarement l’Histoire est racontée de manière aussi intime. S’il s’agit sans aucun doute d’un document, on a l’impression de tenir en main un roman, tant Larson donne l’impression d’être embarqué à Londres, en 1940. Alors qu’une période terrible s’abat sur l’Europe, où Hitler accumule les conquêtes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grèce, le Royaume-Uni résiste., cible de bombardements, confronté à l’isolement le plus total et au désespoir ambiant. La personnalité, la volonté de Winston Churchill y sont pour beaucoup.

Évidemment, il est toujours plus simple de regarder l’Histoire a posteriori. Grâce à ce livre, le lecteur peut mieux discerner et comprendre les décisions de Churchill, liées à ses amitiés, à son inébranlable optimisme, mais aussi à sa pugnacité, pour ne jamais se soumettre. Dès le début du conflit, il tente de convaincre Roosevelt de la nécessité pour les Américains de venir en aide aux Européens. Il se rend en France, aux plus durs des combats, afin de convaincre le gouvernement de ne pas céder. Par la suite, il tente de récupérer la flotte française, sans succès, pour améliorer les efforts de guerre britanniques.

Au-delà de ces aspects historiques, Churchill jouit d’une popularité que rarement un homme politique a connue en période de crise. Sa sensibilité, sa capacité à gérer un pays meurtri en « bon père de famille » et sa capacité de travail révèlent une personne exceptionnelle. Mais l’individu n’apparaît pas ici mystifié : il ne renonce pas à ses goûts luxueux en matière de vins, champagnes ou cigares, même en plein rationnement. Il s’accorde des siestes, exige de ses collaborateurs un rythme de travail effréné, jusqu’à tard dans la nuit ou au petit matin, alors qu’il se prélasse encore dans son lit ou bien lorsqu’il prend son bain.

Le livre s’intéresse aussi à celles et ceux qui l’ont entouré pendant cette période et ont sans doute influé sur le sens de l’Histoire : son épouse, intelligente et profondément aimante envers le peuple britannique, sa fille, Mary, isolée à la campagne pour sa sécurité, qui vit une adolescence insouciante, alors que les combats font rage, ses amis et proches, nommés à des postes clés, dont la confiance et la finesse d’esprit accompagnent le « Vieux Lion » dans sa capacité de résistance absolue. Et puis, il y a les citoyens eux-mêmes, qui ont consigné dans leurs journaux leur quotidien en 1940 et dont les témoignages sont ici retranscrits.

A la manière de son personnage, l’auteur nous entraîne à un rythme saisissant dans cette aventure. Grâce aux anecdotes, aux citations, le livre ne perd à aucun moment de son souffle. Il mêle descriptions de stratégies de guerre et émois sentimentaux, organisation domestique et technique de réarmement, résignation et volonté.

Les chapitres sont courts et l’équilibre du récit toujours préservé ; l’ouvrage peut aisément se lire d’une seule traite. Loin d’être une énième biographie de Winston Churchill, ce travail se révèle une plongée au plus près du pouvoir, pendant une année qui fut cruciale pour l’issue de la Guerre, et dont les aspects quotidiens sont mis en lumière. Dans la noirceur de cette année 1940, la splendeur s’est incarnée autour d’une personnalité complexe, qu’il nous est permis aujourd’hui de mieux connaître.