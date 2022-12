Discipline – Dash Shaw – la chronique

Résumé : La guerre de Sécession (1861-1865) fait rage aux États-Unis. Jeune homme d’une communauté quaker de l’Indiana, Charles Cox décide de s’engager dans l’armée unioniste, ce qui provoque le scandale au sein de sa famille et dans sa communauté religieuse, très attachée au pacifisme. Charles Cox abandonne les règles strictes des quakers pour découvrir la camaraderie avec d’autres Américains et, surtout, la violence de la guerre. Le jeune homme livre ses impressions dans les échanges épistolaires qu’il entretient avec sa sœur Fanny Cox, dont il reste très proche.

Critique : Discipline est le fruit d’une recherche menée par Dash Shaw, qui a lui-même grandi au sein d’une communauté quaker, lors d’une résidence à la New York Public Library. Le dessinateur du remarqué Bottomless Belly Bottom (çà et là, 2008) s’appuie sur de réelles lettres publiées par des quakers engagés au sein de l’armée unioniste durant la guerre de Sécession, qui figurent notamment dans l’ouvrage The Fighting Quakers d’A.J.H. Duganne, publié en 1866. Dash Shaw construit son intrigue à partir du dilemme moral qui touche les quakers de cette époque : faut-il impérativement continuer à rester hors du monde et prêcher un strict pacifisme lorsque les États-Unis sont touchés par la guerre civile ? Dans sa majorité, la communauté quaker de l’Indiana que peint le dessinateur fait le choix de se maintenir hors du conflit, refusant même de payer l’impôt sous prétexte qu’il servirait des buts de guerre. Mais Charles Cox s’interroge : ce refus de l’engagement ne serait-il pas une forme de lâcheté ? Ne faudrait-il pas plutôt combattre le Mal que représentent les Sécessionnistes pour servir les desseins de Dieu ? Après avoir été provoqué par des soldats unionistes lors d’une fête foraine, Charles Cox s’engage dans l’armée, au grand dam de sa famille, en affirmant vouloir combattre le Mal.

Dash Shaw – çà et là pour la traduction française

Une fois Charles Cox engagé dans l’armée, le récit avance au rythme de la correspondance épistolaire entre le jeune homme et sa sœur Fanny. Ce procédé narratif est un moyen pour Dash Shaw de représenter à la fois l’expérience crue de la guerre vécue par Charles et les conséquences de l’engagement du jeune homme pour sa famille. En effet, le départ de Charles choque les « Amis » – ainsi que les quakers se désignent – et provoque des débats au sein de la petite communauté et de la famille Cox. La question de la morale de l’engagement, au cœur du récit, fait l’objet d’un traitement très fin de la part de Dash Shaw, qui confronte son personnage aux pires horreurs de la guerre civile : violence du combat, pillages, détention…

Le dessin au trait noir et blanc de Dash Shaw s’épanouit sur de pleines pages sans cases. L’album ne compte aucune bulle de dialogue et les principaux narratifs sont les échanges épistolaires entre Charles et sa sœur. Dash Shaw laisse parler son dessin, parfaitement lisible, et marqué par la présence du blanc qui témoigne du silence que s’imposent les quakers. Dash Shaw fonde son trait sur des recherches en archives, ce qui explique la finesse de la reconstitution des intérieurs et le réalisme des scènes de combat.

Ouvrage très documenté et de lecture fluide, Discipline offre un autre regard sur la guerre de Sécession, épisode tragique qui hante encore la mémoire américaine.