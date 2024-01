La terre de la folie - Luc Moullet - critique

Résumé : Originaire des Alpes du Sud, Luc Moullet, avec son sérieux imperturbable et son humour décalé, étudie les causes et les conséquences de ces phénomènes psychiques locaux...

Critique : On ne sait trop d’abord à quel degré prendre cette édifiante démonstration d’une pseudo-théorie de déterminisme psychiatrique dans un contexte régional. Très vite, le second s’avère incontournable, tant l’humour pince-sans-rire de Luc Moullet (omniprésent devant la caméra, et en plans fixes) désamorce les assertions les plus farfelues. On songe à un croisement des univers de Michael Moore et des Straub, revu à la sauce Blair Witch project, avec pour toile de fond les accessoires et les images familières du cinéma gore : meurtres familiaux, suicides, corps découpés... Le côté artisanal et convivial du projet ne manque pas de saveur, à l’instar de cet élastique tendu autour de punaises plantées sur une carte, ou de ces entrevues avec villageois confiant calmement les pires secrets - supposés - de famille.

Produit par Richard Copans qui fut aussi l’instigateur du courageux Les bureaux de Dieu, et admirablement monté par Anthony Verpoort, le documentaire manque toutefois de cette poésie horrifique qui fit les heures de gloire d’un Tourneur ou d’un Ulmer, cinéastes maîtrisant bien davantage l’art de la suggestion et de l’étrange. Luc Moullet, auteur des remarqués Anatomie d’un rapport et Genèse d’un repas dans les années 70, s’avère être bon conteur très en verve ; mais on est également loin de la dimension de Varda ou Rohmer auxquels d’aucuns souhaiteraient un peu trop vite le comparer.