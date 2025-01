La troisième guerre - Giovanni Aloi - critique

Résumé : Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affection écope d’une mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les rues de la capitale à l’affût de la moindre menace. Mais plus la frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat...

CRITIQUE CONTRE

Critique : On les croise tous les jours dans les gares, les centres commerciaux ou les rues, sans se soucier de ce qu’ils pensent de la situation, de la pression psychologique qui pèse sur eux et du périmètre de leur intervention. Et pourtant, ces soldats sentinelles mobilisés pour assurer notre sécurité face aux risques d’attentat évitent plusieurs drames par semaine. Tout peut devenir suspect : une voiture mal garée, un colis déposé sur un trottoir, un échange de drogue, et même un regard inquiet. Giovanni Aloi réalise son premier film en donnant la parole à ces militaires. Il s’invite dans une caserne parisienne où les acteurs se drapent du costume de ces garçons. Souvent fragiles, à la limite de la loi, immatures, les jeunes gens ressemblent aux adultes de leur génération. Ils adoptent un langage châtié urbain, jouent aux jeux vidéo, en rajoutent sur leurs exploits féminins ou militaires, entre deux missions dans la rue.

Léo fait un peu figure d’exception dans cette bande de soldats. C’est un jeune homme rigide, obsédé par le cadre et le respect des règles. Il se trimbale un passé difficile dont on ne sait pas grand-chose sinon que ses parents provinciaux vivent dans une maison quasi vétuste, où l’alcool semble permanent. Son engagement dans l’armée est rempli d’idéalisme. Il veut se rendre utile. Mais très vite, il se rend compte que la présence des sentinelles est méprisée et que surtout elle ne doit en aucun cas se substituer au périmètre de la police. Giovanni Aloi filme par exemple une scène étonnante dans une rame de métro où une jeune femme se fait arracher le portefeuille au nez des militaires qui, malgré la pression des passagers, doivent laisser filer le voleur.

Cette troisième guerre est surtout vécue comme telle par les jeunes soldats. La pression est énorme. La lutte est surtout intérieure. Ils doivent résister contre la tentation d’un interventionnisme à tout va, au risque de faire faillir une enquête judiciaire en cours ou de s’éloigner de la mission pour laquelle ils sont mandatés. Les comédiens s’engagent dans leur rôle avec une authenticité incroyable. On pense notamment à Anthony Bajon et Leïla Bekhti qui se mettent dans la peau de ces soldats avec une rare intensité. L’actrice endosse le rôle de sergent dans le groupe qu’elle pilote. Elle est confrontée aux questions sensibles de la place de la femme dans l’armée, à l’évolution de carrière potentiellement mise à l’épreuve par une grossesse. Anthony Bajon, lui, joue avec son physique juvénile ce personnage complexe, sur le fil, prêt à succomber en permanence à la fougue du sauvetage.

Voilà donc un grand film du début de l’année 2021. Giovanni Aloi offre une œuvre mature et maîtrisée sur un sujet rare. Certes, l’écriture souffre de quelques maladresses, notamment dans l’issue qu’il donne au récit, mais on est bluffé par l’originalité et la profondeur du long-métrage.