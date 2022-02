La vraie famille - Fabien Gorgeart - critique

Résumé : Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « maman ».

Critique : Ça pourrait être une famille comme les autres qui s’amuse dans un grand parc aquatique sinon que le plus jeune des gamins a été en réalité placé au domicile d’Anna dans le cadre d’une mesure de protection par l’Aide sociale à l’enfance. Car la jeune femme souriante et aimante exerce le métier d’assistante familiale, mère dans une famille d’accueil. Simon est le premier enfant qu’on lui a confié, et elle l’a habitué à l’appeler "maman". C’est sans doute là que commence la première faute de goût. On sait en effet que les familles d’accueil sont accompagnées au plus près par des équipes éducatives qui n’auraient jamais pu accepter une telle interpellation par le petit. Les parents naturels sont très présents dans le suivi proposé par les services de l’ASE, d’autant plus que le père ne semble pas des plus inadaptés dans ses comportements parentaux. Force alors est de constater que les erreurs professionnelles accumulées par Anna ou les services de l’ASE sèment le trouble et nuisent à la reconnaissance de ces métiers de la relation humaine.

Copyright Cédric Sartore

Une vision aussi idéalisée de la famille est toujours gênante au cinéma. Le scénario oppose ainsi deux représentations parentales : d’un côté, un homme isolé, qui a mis plus de cinq ans à accepter la disparition de son épouse, et de l’autre une famille qui déborde d’amour, avec des enfants et des parents dépeints à la limite d’un idéal-type. Fabien Gorgeart propose un film honnête, empathique, dans un contexte d’ailleurs où les politiques publiques en matière de protection de l’enfance sont en grande évolution. Le problème demeure l’écriture qui cristallise ses personnages dans des rôles figés et antagonistes. Du coup, le récit sonne faux et ne parvient pas à se défaire de la facilité émotionnelle. L’éducatrice spécialisée qui accompagne Anna, la juge des enfants, et même Anna et le père naturel de Simon s’enlisent dans des représentations stéréotypées et maladroites.

Copyright Cédric Sartore

Mention spéciale doit être faite au choix des comédiens principaux, à savoir Mélanie Thierry à juste titre récompensée au dernier festival d’Angoulême, Lyes Salem, Félix Moati et le petit Gabriel Pavie. Les comédiens s’adonnent à ce récit familial avec une grande générosité, et surtout beaucoup de dignité. On pressent dans leur manière d’incarner les personnages une pensée forte à l’égard des vraies familles traversées par le drame de la séparation ou des assistantes familiales qui exercent leur métier difficile, en contrepartie d’une rémunération modeste. La danse que Mélanie Thierry et Lyes Salem engagent dès les premières séquences du long-métrage apporte un rythme à tout le récit. On ne doute jamais de l’attachement des acteurs à leur rôle. Mais hélas, leur mérite s’arrête dans une écriture qui aurait mérité un peu plus de nuances.

Copyright Cédric Sartore

La vraie famille va certainement attirer les spectateurs avides de bons sentiments. Il ne faut peut-être pas chercher dans ce récit une démonstration objective du fonctionnement des services de protection de l’enfance, mais une histoire d’amour entre une mère d’accueil et un gamin. Hélas, nous sommes restés à côté de ce projet.