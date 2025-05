La Wolf - Éric Wolfer et Mélodie Ducoeur - critique

Critique : Publié aux Éditions Plumes de Cœur, ce roman autobiographique de vie retrace le parcours d’un adolescent cabossé, placé en centre éducatif fermé, qui trouvera dans le sport une voie de salut. Derrière ce pseudonyme de "La Wolf" se dessine une personnalité complexe, à la fois rebelle et profondément sensible, marquée par les conflits familiaux, l’instabilité scolaire, les colères ingérables, mais aussi une résilience hors du commun. Loin d’une simple success story, ce livre nous plonge dans la réalité nue d’une jeunesse en souffrance, d’un enfant livré à lui-même, en quête de sens, d’amour et de reconnaissance.

Éric Wolfer ne cherche pas à enjoliver son passé : il raconte avec sincérité ses échecs, ses fautes, ses crises, mais aussi ses victoires, ses amitiés fondatrices, ses mentors, ses blessures physiques et morales. On suit son parcours chaotique, des internats aux terrains de sport, des nuits d’errance aux podiums, des premiers pas dans le volleyball jusqu’à l’équipe de France. Le sport devient alors bien plus qu’une discipline : c’est un exutoire, une école de rigueur, un levier de reconstruction. Son style est direct, oral, empreint de spontanéité, ce qui rend la lecture à la fois fluide et immersive. On ressent la rage de vivre, le besoin d’en découdre, mais aussi l’immense tendresse qui l’habite lorsqu’il évoque ses proches ou ses compagnons de route.

Ce livre est aussi un message d’espoir. Il montre que même lorsque l’on part avec de lourds handicaps affectifs et sociaux, une transformation est possible. Avec de l’encadrement, des figures bienveillantes, un cadre structurant, et surtout une volonté intérieure, il est possible de s’en sortir. On y trouve une lucidité rare sur les mécanismes éducatifs, les failles de l’institution, et la complexité des relations parent-enfant. Mélodie Ducoeur, par sa maîtrise narrative et son écoute, donne à ce récit une cohérence puissante, tout en laissant vibrer la voix brute de son auteur.

La Wolf est un livre à mettre entre toutes les mains, et tout particulièrement celles des éducateurs, des jeunes en difficulté, des passionnés de sport ou de psychologie, mais aussi de ceux qui cherchent un témoignage fort, authentique, sans fard. Une autobiographie coup de poing, empreinte d’humanité, qui résonne longtemps après la dernière page.