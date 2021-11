Laurent Garnier : Off the Record - Gabin Rivoire - critique

Résumé : Retour sur les trente ans de carrière du DJ Laurent Garnier, devenu l’une des icônes de la musique électronique après en avoir été l’un des pionniers. De New York à Tokyo, de Hong-Kong, à Détroit ou Londres, Garnier a fait danser les foules du monde entier. Avec en filigrane, le sentiment que le mouvement musical qu’il a contribué à fonder a rythmé les grandes évolutions sociétales des dernières décennies.

Critique : Après son livre Electrochoc, beaucoup attendaient avec impatience le film sur le mastodonte de la techno. Après des années à refuser toute proposition de documentaire, voici Off Record.

C’est la rencontre de Laurent Garnier, DJ et producteur français, animateur radio, cofondateur du festival Yeah ; et Gabin Rivoire, jeune vidéaste qui produit des vidéos commerciales pour la vente de carrelage. Ils ont travaillé ensemble sur le festival Yeah. Satisfait, le gourou de la techno décide de confier le film de sa vie à Gabin. Celui-ci ne connaît pas Laurent Garnier, ni l’artiste, ni l’histoire de la musique électronique. Ce qui motive le réalisateur, c’est pouvoir partager, « raconter l’univers des raves à travers la vie de Laurent Garnier à sa grand-mère ».

Dans ce documentaire, on voit Laurent Garnier qui prépare son déménagement, préoccupé par ses mètres carrés de vinyles classés par genre musical. Il intervient dans une classe de collège en tant qu’artiste et demande aux élèves leur ressenti par rapport à des œuvres. Le week-end, il fait danser des milliers de personnes comme au festival Sonar en Espagne.

On revient sur les débuts d’un grand homme qui petit, préférait écouter des disques plutôt que d’aller jouer au foot. Réel passionné de musique, il attendait que son frère rentre de boîte de nuit pour lui demander : « Alors, ils ont passé quoi ? ». A dix huit, il part en Angleterre pour servir à l’ambassade de France comme serveur. Il mixe un jour à la soirée d’anniversaire d’une connaissance et se fait repérer par le programmateur de l’Haçienda, terre d’accueil des clubbeurs pendant la vague d’Acid House et du second Summer of Love.

De retour en France, Laurent Garnier trouve le moyen de continuer de mener sa double vie. La journée, il est serveur et la nuit, il est DJ au Rex Club. Il va entamer une tournée mondiale avec ses collègues Jeff Mills et Carl Cox entre autres. Arrivé à Detroit, il se confronte à la réalité des DJ afro-américains, ses amis, qui sont adulés en Europe et presque des inconnus dans leurs pays, sans parler des problèmes de société comme le racisme et de violences policières dans lequel ils vivaient.

Cette œuvre propose un partage d’images inédites d’archives avec un ensemble d’entretiens avec de gros noms tels que Carl Cox, The Blessed Madonna, Jeff Mills, Kerri Chandler, Modeselektor, Richie Hawtin, DJ Pierre ou encore Seth Troxler et Peggy Gou.

C’est un film léger avec des moments touchants et une discographie pointue malgré une désynchronisation avec les images.

Article de Zalihata Boudouri