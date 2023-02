Le bestiaire extraordinaire de Kyôsai – Shigeru Oikawa – critique du livre

Résumé : L’ouvrage présente de nombreuses peintures et estampes de Kawanabe Kyôsai consacrées aux animaux, réels ou surnaturels. Corbeaux, grenouilles, éléphants ou encore Kirin, tengus et dragons peuplent ces pages.

Critique : Nous avons entendu parler de Hokusai et de sa carrière prolifique. Mais l’on connaît beaucoup moins Kawanabe Kyôsai, qui vécut après lui et fut un peintre très productif de la fin de la période Edo et du début de l’ère Meiji, soit la fin du dix-neuvième siècle. Shigeru Oikawa répare cette lacune avec ce livre magnifique. Démarrant sur une biographie de Kyôsai, puis découpé en courts chapitres, ce bestiaire permet de comprendre, en partie, qui était cet homme que l’histoire a surtout retenu pour ses dessins de yokaï, des créatures surnaturelles, dont son légendaire Cortège nocturne de cent démons est l’emblème, un long parchemin où défilent joyeusement des êtres incroyables, des démons, des chimères ou des objets du quotidien animés

Mais ici, cet aspect ne constitue qu’une petite partie de ce que Shigeru Oikawa nous dévoile. On tourne les pages et l’on apprend qui était Kyôsai, quels étaient ses contacts avec les occidentaux, les raisons de son succès tardif, sa passion précoce de la peinture, son parcours chaotique et son humour qui se ressent dans certains dessins.

Le livre présente de magnifiques peintures, des toiles et des estampes, sous différents formats. On navigue dans un monde merveilleux d’animaux, parfois drôles comme un tigre dansant, parfois mélancolique comme ces corbeaux perchés sur une branche, mais toujours réalisés avec une force qui les rend presque vivants.

Sont aussi présents des extraits du journal de Kyôsai. Le peintre notait ce qui lui arrivait et l’illustrait de dessins rapides à l’encre. Son humour et sa passion des bêtes frappent l’esprit. Pour les experts, ce journal est une mine d’or, car Kyôsai mettait en scène ses clients partant avec leur toiles, et il est donc possible de retrouver les dates de vente, voire de création d’une grande partie de son œuvre.

Alternant entre des peintures de toute beauté et des dessins satiriques, ce bestiaire est une très belle occasion de découvrir un artiste original, talentueux, que le vingtième siècle a passablement oublié.