Le bonheur - la critique du film

Résumé : Philippe Lutcher (Charles Boyer) vit chichement en vendant des caricatures pour les journaux. L’un des quotidiens lui demande de croquer La Princesse de Chopée alias Clara Stuart (Gaby Morlay), vedette internationale de la chanson et de l’écran, à son arrivée à la gare Saint-Lazare. Peu de temps après, il rencontre Louise (Paulette Dubost) à qui il propose une sortie : ils iront voir un spectacle où se produit Clara Stuart.

Critique : Adapté d’une pièce de théâtre écrite par Henri Bernstein, montée quelque temps plus tôt avec Michel Simon et Charles Boyer qui vont reprendre leurs rôles, Le bonheur n’est pas pour autant une pièce filmée, tendance courante dans les premières années du parlant. C’est plutôt une réflexion sur le cinéma et les conséquences du vedettariat.

Lutcher est un curieux anarchiste, désabusé, avec une parole rare, mais très éloquente, qui va décider de tuer une vedette du cinéma pour servir une obscure cause. Clara Stuart, elle, a tous les attributs de la star : capricieuse, évanescente, entourée de Noël, un manager filou et précieux (Michel Simon) et de Geoffroy, un mari élégant, qui vit à ses crochets (Jaque-Catelain). L’attentat raté va conduire au procès et à la rencontre des deux personnages.

La mise en scène élégante et précise de Marcel L’Herbier (les scènes du tribunal sont exemplaires) est souvent plombée par une interprétation forcée (probablement un choix délibéré à l’époque). Celle-ci gâche principalement les scènes en tête-à-tête, qui sont aussi trop longues.

Gaby Morlay est moyennement convaincante dans son rôle d’étoile internationale, capable de passer du rire aux larmes en deux secondes. Charles Boyer est, lui, la "vraie" star internationale (il tournait déjà des deux côtés de l’Atlantique). Il est plus à l’aise, malgré le peu de crédibilité de son personnage d’anarchiste éloquent, mais sans réelle cause.

Les scènes de tournage, plutôt savoureuses, donnent l’idée de la façon dont les professionnels du cinéma considéraient leur métier : un casse-tête technique et financier et une comédienne imprévisible !

Outre les deux acteurs principaux, on retrouve avec plaisir Michel Simon dans le rôle d’un homosexuel et Paulette Dubost, toute jolie, pimpante et piquante, qui ne se fait pas trop d’illusions sur les hommes.

La restauration du film, en 2013, souligne le formidable travail du chef opérateur américain du film : Harry Stradling Sr.