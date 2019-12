Le cavalier électrique - la critique du film

Résumé : Ancien champion du monde de rodéo, Sonny Steele en est réduit à vanter les mérites de céréales pour gagner sa vie : couvert d’ampoules électriques, il participe à dos de cheval à des spots télévisés et à des inaugurations de supermarché. Mais quand il se rend compte que sa monture est droguée pour éviter tout accident, cette vie pathétique lui devient insupportable. Poursuivi par Hallie Martin, une journaliste un peu trop curieuse, il s’enfuit dans le désert..

Notre avis : Sonny Steele (Robert Redford) fut champion de monde de rodéo à plusieurs reprises. Aujourd’hui, ayant subi quelques accidents, il n’est plus aussi performant. De plus, il se laisse aller à boire. Il en est désormais réduit à proposer des animations avant des matches, afin de vanter les mérites d’une marque de céréales. Pour ce faire, il effectue le tour des stades à cheval, équipé d’une guirlande lumineuse.

Flanqué de ses deux fidèles coéquipiers Wendell (Willie Nelson) et Bud (Quinn K. Redeker), il se rend à Las Vegas où il doit participer à un gala, avec un pur-sang d’une valeur inestimable. Heurté du traitement subi par le cheval, coincé entre son ex-femme Charlotta (Valerie Perrine) et une journaliste de télévision, Hallie Martin, qui veut obtenir un entretien exclusif, il prend la fuite avec le cheval.

Le cinéaste Sydney Pollack (1934-2008) a souvent dénoncé les travers de la société américaine, en les intégrant à des films réussis, tout en étant populaires. On achève bien chevaux (They shoot horses, don’t they ?) en 1969 et Les trois jours du Condor (Three days of the Condor) en 1975 en furent de beaux exemples.

Il s’est aussi essayé avec un égal succès à la comédie romantique avec Nos plus belles années (The way we were) en 1973 et il y reviendra en 1985 avec Out of Africa.

En 1979, avec ce film et une énième contribution de Robert Redford, il semble avoir essayé un mélange des deux genres, mais la tentative n’est qu’à moitié convaincante. Pourtant, le couple Redford/Fonda avait tout pour plaire, lui en beau cow-boy sur le retour, elle en belle journaliste libérée et tenace. Seulement, le scénario est un peu paresseux et l’intrigue manque un peu de piquant.

Toutefois, certaines scènes sont réussies : on mentionnera la séquence où Robert Redford fait une animation dans le hall d’un supermarché, juché sur un cheval de manège, avec une petite fille en larmes sur les genoux, pendant qu’une ancienne petite amie tente d’attirer son attention. On se souviendra également de Jane Fonda partant dans le désert, avec des bottes à hauts talons et un brushing impeccable, sans se départir de son sérieux et de son professionnalisme.

Un Sydney Pollack, même en mode mineur comme celui-ci, reste tout de même une fiction tout à fait acceptable.