Critique

CINÉMA

Le corset - Louis Clichy - critique

Le 19 mai 2026

Une petite perle de la sélection cannoise 2026, qui, en plus d’être très belle esthétiquement, ouvre des perspectives touchantes et sensibles sur la condition paysanne des années 80.

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Copyright Eddy Cinema, Beside Productions, Regular Production, France 3 Cinema, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, RTBF
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© 2026 Festival de Cannes
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