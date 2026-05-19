Le corset - Louis Clichy - critique

Résumé : Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, onze ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche... et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.

© 2026 Festival de Cannes

Critique : Le cinéma d’animation a de commode qu’il permet de faire d’un récit somme toute banal, un petit bijou cinématographique. Car le réalisateur, Louis Clichy, prend le risque de mettre en fiction sa propre enfance, dans les grandes plaines de la Beauce, où résister à la concurrence quand on est un petit producteur local. On n’a pas besoin de savoir quand commence la fiction et quand elle rejoint la réalité de l’enfance de Louis. Toujours est-il que derrière ce récit de vie joyeux et touchant émerge la création d’un artiste, à savoir un petit joueur d’orgue, et pourquoi pas un dessinateur de talent ?

Le corset est de la sélection cannoise 2026 l’un des rares films à traiter de la situation de handicap. Car souffrir d’une scoliose géante et devoir recourir à un corset monstrueux relève d’une telle situation. Et manifestement personne n’est prêt à expliquer les choses et à aménager le domicile pour rendre la vie plus facile à tout le monde. Alors, le petit héros Christophe a beau compenser ses difficultés motrices par le rêve, il cumule gaffes sur gaffes qui bientôt vont le mettre en indélicatesse avec son père. Sans tomber dans la psychologie de comptoir, beaucoup de grands artistes ont eu des relations douloureuses au père (on pense à Rimbaud ou Baudelaire entre autres) et Louis Clichy fait la démonstration en acte de la notion de résilience, chère à Boris Cyrulnik.

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La réussite de long-métrage tient à la qualité exceptionnelle de l’animation. L’équipe de construction a renoncé à la facilité de l’intelligence artificielle et des images de synthèse pour s’astreindre à des peintures d’aquarelle qui, collées les unes aux autres, composent ce magnifique film. Le résultat est impressionnant de maîtrise, de beauté et de vie. Mais le film ne s’arrête pas à créer une esthétique splendide. Le scénario est très écrit et permet à tout public, grands et petits, d’être emporté par cet ouragan de joie et d’émotions. D’ailleurs, réentendre la fameuse chanson à succès de Stéphanie est proprement réjouissant.

C’est vraiment une bonne chose que le Festival de Cannes s’ouvre de plus en plus à l’animation. On se souvient des magnifiques J’ai perdu mon corps, Flow, Valse avec Bachir et plus récemment Arco. Les succès ont été immédiats pour ces films, preuve que le cinéma d’animation a toute sa place dans cette sélection. On peut tout de même regretter que Le corset n’ait pas été sélectionné en compétition officielle.