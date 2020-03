Valse avec Bachir - Ari Folman - critique

Résumé : Ari, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu’il a dû tuer au cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le lendemain, Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette période de sa vie. Une image muette, lancinante : lui-même, jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec deux camarades. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d’Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, d’aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens compagnons d’armes. Plus Ari s’enfoncera à l’intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface.

Critique : D’aucuns pensaient que ce film d’animation aurait figuré au palmarès du Festival de Cannes 2008, y compris pour la plus haute distinction. La présence de Marjane Satrapi (Persepolis) dans le jury aurait pu, de surcroît, donner un coup de pouce à cette œuvre au graphisme recherché et politiquement courageuse, bien qu’éloignée de l’imagerie consensuelle du dessin animé de la cinéaste franco-iranienne. Le récit explore l’inconscient d’un ancien soldat israélien persuadé d’avoir été le témoin ou l’acteur d’actes horribles lors de la première guerre au Liban, dans les années 80. Ses nuits étant troublées de cauchemars et d’hallucinations (il se voit poursuivi par vingt-six chiens féroces), il décide d’interviewer ses ex-compagnons d’armes, ainsi que des psychanalystes qui tenteront d’interpréter ses rêves.

L’originalité du récit est de transformer un matériau documentaire et autobiographique en création graphique, en dépassant la technique du « rotoscope » qui permet de repeindre un enregistrement vidéo. Plus qu’un graphisme réaliste, il s’agit d’un véritable travail de création artistique, particulièrement convaincant dans les séquences d’épisodes de guerre (attaque d’un tank israélien par une milice, fuite d’un soldat dans la mer...). Le film culmine avec l’évocation des massacres de Palestiniens par les phalangistes chrétiens voulant venger Bachir Gemayel, dans les camps de Sabra et Chatila.

Toute une réflexion sur la culpabilité et le traumatisme des militaires parcourt le scénario, qui permet de hisser le cinéma d’animation à un niveau d’intelligence rarement atteint. Pourtant, on regrettera une narration parfois confuse, certaines métaphores répétitives (les signes illustrant le désir et la mort, la sensualité féminine ou le refuge marin), ainsi que d’authentiques images d’archives de femmes en pleurs et de photos d’horreur : cette volonté d’évacuer toute velléité de fiction et de donner un ancrage historique rompt un peu la magie de l’ensemble. Ces quelques réserves n’empêchent pas Valse avec Bashir de remplir son contrat et d’être à la fois efficace et esthétiquement ambitieux. Ari Folman ne rencontrera pas pareille inspiration avec Le Congrès, présenté cinq ans plus tard en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, et qui sera un échec critique et public.