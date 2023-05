Le Cours de la Vie - Frédéric Sojcher - critique

Résumé : Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l’école de cinéma dont il est désormais directeur. A travers une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre passionnément.

Critique : Parler du cinéma sur un écran pourrait paraître rébarbatif et pompeux. Justement, en mettant en scène une scénariste qui vient témoigner de son art devant des étudiants en cinéma à Toulouse, constitue une véritable opportunité d’apprendre sur le métier de conteur dans un long-métrage. D’autant quand Noémie, la scénariste, est elle-même interprétée par Agnès Jaoui dont le spectateur ne manquera pas de se souvenir des nombreux films qu’elle a écrits avec son compagnon de toujours, Jean-Pierre Bacri. Le Cours de la Vie se présente comme une comédie dramatique attachante qui a pour objet de mettre en scène le métier méconnu de scénariste, à travers les traits d’une cinquantenaire hantée par un passé secret et une relation ancienne avec le directeur de l’école qui l’accueille. En ce sens, Frédéric Sojcher s’engage sur un projet sincère au milieu d’une filmographie ambitieuse et militante.

Copyright Tabotabo films et Sombrero films

Force est de constater que le long-métrage fait aimer le cinéma. A travers le récit didactique de la professeure d’un jour, il donne réellement envie de se lancer dans l’écriture d’un film. On apprend les préalables à un tel projet dans l’élaboration de la narration et la construction des personnages. On apprend aussi, et cela peut paraître évident, qu’un film dit toujours quelque chose d’intime de son créateur. Les jeunes-gens qui écoutent le cours témoignent à leur tout des conflits de génération, de leurs propres angoisses amoureuses et intellectuelles. Le Cours de la Vie est donc un film sur la vie, celle des jeunes qui se projettent dans un avenir incertain et des plus anciens, qui, au-delà de l’effort de transmission qu’ils engagent, continuent de régler leurs comptes avec le passé.

Copyright Tabotabo films et Sombrero films

Allez, ce n’est pas le chef d’œuvre de l’année. Pour autant, on passe un très agréable moment entre le rire et les larmes. Toulouse est magnifiquement filmée. Certes, Frédéric Sojcher donne à voir l’univers feutré des bobos qui tentent de réparer leurs errances personnelles. Mais le propos demeure intégre, honnête. Agnès Jaoui incarne le personnage avec une vérité très touchante, comme si elle s’était elle-même laissée emporter dans le récit de sa propre carrière de réalisatrice et de scénariste. Elle éclaire le film de sa gentillesse et de son intelligence, face à un Jonathan Zaccaï plus fragile.

Copyright Tabotabo films et Sombrero films

Voilà donc une jolie comédie dramatique à quelques semaines de l’été. Le propos se veut généreux. Il ne faut pas chercher dans cette fiction plus qu’elle ne donne. Et pourtant on ressort du film un peu plus intelligent, et pourquoi avec le désir de se lancer à son tour dans un film de cinéma.