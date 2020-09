Le dernier métro - la critique

Résumé : La vie du Théâtre Montmartre sous l’Occupation. En sachant que le directeur Lucas Steiner est un israélite d’origine allemande, caché dans les caves du théâtre avec pour seul lien avec l’extérieur sa femme, Marion.

Critique : Jean-Pierre Azéma, historien : "Le couvre-feu était établi généralement à Paris à minuit. Se faire prendre après le couvre-feu par la police, et a fortiori par les polices allemandes, cela voulait dire être retenu toute la nuit dans un commissariat et parfois devenir otage. Quand on devenait otage, on ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain. On pouvait donc être fusillé. Il était extrêmement important de ne pas rater le dernier métro".

En choisissant de traiter la période de l’Occupation, François Truffaut sait qu’il s’empare d’un sujet délicat. Aussi, il opte pour un style en clair-obscur, jouant avec les ombres. Les décors baignent dans une pénombre, synonyme de tristesse pour les Français lors de cette période. Seul le music-hall apportait une touche de joie de vivre ; les gens prenaient en effet plaisir à quitter leur domicile, pour se calfeutrer dans les salles de cinéma ou de théâtre.

Le théâtre est justement au cœur du Dernier métro. Truffaut filme les répétitions d’une troupe dirigée par Catherine Deneuve. Femme à poigne, Marion lutte pour maintenir l’ouverture du théâtre de son mari, un juif que tout le monde pense en exil. Sauf que son exil se limite aux caves du bâtiment. Actrice principale de la future pièce, Marion doit jongler entre le bonheur de ses acteurs, l’influence d’un critique antisémite, et l’amour de plus en plus pressant de Bernard, son partenaire de réplique...

"En tournant Le dernier métro, j’ai voulu satisfaire trois désirs : montrer les coulisses d’un théâtre, évoquer l’ambiance de l’Occupation, donner à Catherine Deneuve un rôle de femme responsable. Nous avons donc établi le scénario, Suzanne Schiffman et moi, en le nourrissant de détails puisés dans les journaux de l’époque et dans les mémoires des gens de spectacle. Il en résulte un film d’amour et d’aventures qui exprime, je l’espère, notre aversion pour toutes les formes de racisme et d’intolérance, mais aussi notre affection profonde pour ceux qui ont choisi le métiers de comédiens et l’exercent par tous les temps."

Parmi les suppléments, toujours aussi complets chez MK2 Editions, vous trouverez un petit reportage qui tient à cœur à la rédaction d’aVoir-aLire.com. On y découvre la passion de Truffaut pour la lecture. Maladroit dans sa forme, ce sujet dévoile pourtant le feu qui animait le cinéaste, lorsqu’il abordait le thème des livres.