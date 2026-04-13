L’argent de poche - François Truffaut - critique

Le 13 avril 2026
François Truffaut parle de sa propre enfance à travers cette chronique attachante centrée sur des enfants de 1976.
- Réalisateur : François Truffaut
- Acteurs : Jean-François Stévenin, Tania Torrens, Virginie Thévenet, Philippe Goldmann, Laurent Devlaeminck, Nicole Félix, Chantal Mercier, Pascale Bruchon
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gaumont Distribution, Carlotta Films
- Durée : 1h45mn
- Reprise: 3 août 2022
- Date de sortie : 17 mars 1976
- Festival : Festival de Berlin 1976
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Résumé : Un automobiliste (François Truffaut lui-même) attend sa fille (Pascale Bruchon), partie acheter une carte postale lors d’un arrêt dans une commune du Cher, considérée comme le centre géographique de la France.
Critique : Sans intrigue précise, François Truffaut raconte le quotidien d’une école primaire de garçons de la ville de Thiers, le temps d’une année scolaire. Autour d’une quinzaine d’élèves vont aussi évoluer les deux instituteurs (Jean-François Stévenin et Chantal Mercier) et leurs proches, quelques parents et divers commerçants.
- Copyright Les Films du Carrosse/Les Productions Artistes Associés
Le cinéaste, dans cette chronique aux airs de documentaire, n’en propose pas moins de retrouver ses sujets de prédilections : les enfants mis au centre de l’action avec un regard bienveillant, la littérature découverte à l’école, les petits cinémas où tous se retrouvent, les anecdotes qui relèvent du fait divers. Le récit va enchaîner des petites vignettes dans un ordre qui n’en est pas vraiment un, où un ou plusieurs enfants vivent de petits événements ou font des bêtises avec plus ou moins de conséquences.
En filigrane de l’histoire, on trouve néanmoins une situation de maltraitance qui sera révélée grâce à la visite médicale de l’école.
Il est intéressant de constater que ce regard globalement bienveillant sur l’institution scolaire vienne justement de Truffaut qui, enfant, était souvent en décrochage scolaire et a pratiqué l’école buissonnière.
La chanson de Charles Trenet Les enfants s’ennuient le dimanche, utilisée à plusieurs reprises, participe à cette douce célébration de l’enfance qui crée des souvenirs au goût particulier et irremplaçable.
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