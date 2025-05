Le dernier pour la route - Francesco Sossai - critique

Résumé : Carlobianchi et Doriano, deux quinquagénaires fauchés, sont obsédés par une chose : aller boire un dernier verre. Un soir, par hasard, alors qu’ils roulent sans but de bar en bar, ils tombent sur Giulio, un timide étudiant en architecture. La rencontre avec ces deux mentors improbables va profondément transformer la façon dont Giulio voit le monde et l’amour, et dont il imagine l’avenir.

© Festival de Cannes 2025

Critique : Carlobianchi et Doriano n’ont peur de rien. Même après un départ en retraite bien alcoolisé, ils échouent dans un autre bar pour se retrouver hors de toute réglementation en matière d’alcoolémie. Mais comme l’alcool désinhibe, ils poursuivent leur course drôle et tragique, avec en prime une délit de fuite de la police et surtout la rencontre d’un étudiant en architecture qui s’est amouraché d’une jeune femme croisée à une soirée.

Comme beaucoup d’alcooliques au cinéma, les deux protagonistes, suivis du jeune troisième, sont attachants, débonnaires et attendrissants. En même temps, l’art n’excusant pas tout, leur abus d’alcool permanent, sans limite de la loi, des proches et des situations, questionne, tant on sait que les mises en danger peuvent être réelles. Alors, bien sûr, on est au cinéma, et tout est permis. Pour autant, le réalisateur distille un discours comme quoi tout est permis, et qu’on peut boire des verres et des verres, à plus soif, sans mettre en péril aucune personne. L’enjeu n’est pas de censurer l’idée ou le projet, mais un tout petit regard critique sur les deux alcooliques notoires aurait tout de même été utile, afin de comprendre le point de vue du cinéaste à ce sujet. Il est vraiment à craindre que des associations de défense des accidentés de la route ou qui luttent contre l’alcoolisme ne perçoivent pas l’intérêt de la démarche artistique.

Le spectateur comprend très vite que la quête d’un dernier verre pour la route est une opportunité pour le réalisateur d’engager ses héros dans un road movie éthylique qui semble mélanger les époques et les situations. Le scénario s’apparente à un patchwork architectural ou paysager qui ne se soucie pas vraiment du sens et du lien entre les espaces et les situations. Il distille des détails, des anecdotes où les périodes se mélangent dont il ne livre pas toutes les clés. En dépit d’ailleurs du rythme sensé être celui d’un road movie, l’ennui gagne rapidement le spectateur qui se lasse de ces rencontres pas toujours clairement expliquées, ou pour le moins inutiles.

On n’aura pas donc été conquis par cette première œuvre d’un jeune cinéaste italien. La photographie n’arrange pas notre constat avec des tonalités et une lumière assez peu gracieuses. Pourtant, ils visitent des espaces tout à fait passionnants pour un cinéaste, mais Francesco Sossai n’en fait rien de plus que des anecdotes visuelles. On sait le réalisateur très intéressé par le documentaire, mais là il s’agit d’une fiction qui aurait mérité une attention esthétique plus poussée. L’humour peut-être spécifiquement italien ne fonctionne pas, et l’émotion n’est guère plus possible dans un genre qui ne se situe pas vraiment entre le drame et la comédie.