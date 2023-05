Le Discours - Laurent Tirard - critique

Résumé : Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Critique : Comment trouver sa place dans un monde dont les règles vous échappent, quand on est un doux rêveur, surtout préoccupé par des interrogations sentimentales ? Tel est le dilemme d’Adrien (Benjamin Lavernhe), un trentenaire tout aussi agaçant qu’attachant.

Copyright les films sur mesure - Christophe Brachet

En puisant son inspiration au cœur même du roman éponyme signé Fabrice Caro, que l’auteur lui-même jugeait inadaptable parce que trop introspectif, Laurent Tirard, à qui l’on doit le retour du héros et Les vacances du petit Nicolas, nous offre une version légère et décapante de l’incommunicabilité familiale, grâce à un casting de haute volée, mais aussi à une multitude de trouvailles cinématographiques, toutes plus créatives et inattendues les unes que les autres. Ainsi, le recours aux cabines de traducteurs, copiées sur celles de l’ONU pour traduire les non-dits et les difficultés d’échanges intrafamiliaux, ne manque pas de piquant.

Copyright les films sur mesure - Christophe Brachet

Obsédé par l’imminence du naufrage du couple qu’il forme avec Sonia (Sara Giraudeau) et la non-réception de ce message qui pourrait le rassurer, Adrien n’est guère enclin à s’intéresser aux propos échangés autour de la table familiale. Il y est question des avantages et des inconvénients du chauffage par le sol, de la cuisson du gigot sur laquelle sa mère, (Guilaine Londez) une femme pudique et sensible, choisit de s’attarder pour masquer un trop-plein d’émotions qui la submerge tandis que son père, (François Morel), un peu gauche mais sincère, savoure le bonheur simple d’être entouré de ceux qu’il aime. Il pourrait continuer à se bercer de cette douce torpeur, si son beau-frère (Kyan Khojandi), un gentil balourd, ne lui suggérait, tel un hommage suprême, de préparer un discours pour le mariage de sa sœur (Julia Piaton). Pour Adrien, qui déteste parler en public, c’est un cauchemar, mais n’est-ce pas aussi l’occasion de dévoiler à mots couverts tout ce qu’il n’a jamais osé dire ?

Copyright les films sur mesure - Christophe Brachet

Adoptant entièrement le point de vue de son personnage principal, le récit, alternant habilement confessions face caméra et voix off, flash-back et conversations décalées, réalisme et fantasme, nous conduit au plus près des pensées de cet éternel enfant inadapté au monde qui l’entoure qu’est Adrien. Une mise en scène fluide et précise le présentant sous tous ses aspects, les plus vils comme les plus touchants, donne lieu à quelques scènes savoureuses, tout en faisant de cet être maladroit et obsessionnel un confident dans lequel chacun de nous pourra bien souvent se reconnaître. Ce véritable numéro d’équilibriste permet à Benjamin Lavernhe qui passe, sans ambages de la tendresse à la dérision, de l’angoisse à l’aigreur, du chagrin à la béatitude, de révéler toute la puissance de son talent. S’il est de toutes les scènes, il n’oublie pas de laisser la place qui leur revient aux membres de son hétéroclite, mais néanmoins chaleureuse famille de cinéma, composée d’une belle brochette de rôles bien moins secondaires qu’ils n’en ont l’air. Même la fragile Sara Giraudeau, à la participation pourtant réduite, laisse son empreinte au cœur de cette comédie bien construite qui, loin de discourir, aborde astucieusement des thèmes qui nous concernent tous.