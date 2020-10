Le retour du héros - la critique du film

Résumé : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…

Critique : Deux ans après le très conceptuel, mais d’un goût douteux Un homme à la Hauteur, le réalisateur Laurent Tirard retrouve Jean Dujardin pour mettre au point une comédie en costumes. Un domaine auquel il s’était déjà frotté à travers le ratage artistique que fut Astérix & Obélix : Au service de sa Majesté. Avec Le Retour du héros, sa volonté était ouvertement de retrouver l’esprit de Philippe de Broca ou Jean-Paul Rappeneau.

Depuis le temps que Dujardin est comparé par ses fans à Jean-Paul Belmondo, la filiation devait lui sembler assurée. Pourtant, ce qu’il manque encore à Tirard est indéniablement un talent pour rendre divertissantes des situations incroyables. Ce sens du rocambolesque est clairement ce qui fait défaut à cette histoire d’imposture, au sein d’une famille bourgeoise du début du 19ème siècle.

Tous les codes classiques du marivaudage, au sens le plus théâtral du terme, sont méticuleusement suivis, mais il y manque la touche de folie qui faisait autrefois la force des grands succès de Bebel. Heureusement, le capital sympathie du film est pleinement assuré par le cabotinage du duo formé par Jean Dujardin et Mélanie Laurent. De sa part à lui, il n’y a rien de surprenant. Son don pour pérorer avec truculence n’a plus rien à démontrer, à tel point que l’on a l’impression de se retrouver face à un lointain ancêtre d’Hubert Bonisseur de La Bath, son personnage dans OSS 117. Autrement dit, aucune véritable prise de risque ici.

La vraie petite surprise vient de Mélanie Laurent qui ne s’était jamais essayé à un tel rôle comique. Plus habituée aux prestations qui se veulent émouvantes, elle apporte une certaine fraîcheur à ce schéma scénaristique éculé. La place centrale donnée à une femme dans celui-ci est justement ce qui peut permettre de qualifier le scénario de Tirard de "moderne".

Au-delà de ce pseudo-féminisme (qui permet à l’auteur d’ajouter Jane Austen parmi ses références écrasantes !), l’absence de véritables ressorts comiques efficaces dans l’écriture de cette comédie la limite à une série de dialogues improbables flirtant toujours avec le second degré, sans jamais oser mettre les pieds dedans. Cet humour mal dosé rend l’ensemble invraisemblable, mais pas délirant. Les seuls personnages qui parviennent à être réellement amusants, car ouvertement décalés, sont d’ailleurs, non pas les deux principaux, mais la sœur et son mari, respectivement incarnés par Noémie Merlant et Christophe Montenez.

Tout aussi dérangeant que ce ton en demi-teinte, la mise en scène très plate participe à rendre flagrante l’absence de grandiloquence qui aurait pu rendre cette comédie bien plus plaisante à suivre. Les ambitions de Tirard ont donc, une fois encore, été limitées par sa réalisation sans éclat et son écriture qui multiplie les facilités. Définitivement, on est loin des grands modèles de cinéma populaire que le cinéaste avait privilégiés. Ici, on regarde plutôt une pâle adaptation de pièce de théâtre, bien incapable de jouer avec ce que permet le septième art.