Le petit Nicolas - la critique

Critique : Produit manufacturé, qui aurait pu être une adaptation de Titeuf, le film de Laurent Tirard bénéficie d’un casting de stars. C’est toujours plus commode quand on veut attirer le chaland. La présentation des personnages inventés par Sempé et Goscinny (notamment les fameux Alceste, Clotaire, Geoffroy) va de pair avec le défilé des vedettes du cinéma, dès les premières scènes : ladies and gentlemen, Sandrine Kiberlain dans le rôle de la maîtresse très genrée, Michel Duchaussoy dans celui du directeur de l’école très hussard de la Troisième République, François-Xavier Demaison, en surveillant général, les sourcils constamment froncés, Kad Mérad en papa à pipe qui grimace volontiers, Valérie Lemercier, en maman aussi colorée que la cuisine où on la trouve pour sa première séquence. On repère aussi Daniel Prévost (un patron condescendant), Louise Bourgoin (une fleuriste habillée comme un bouquet), Michel Galabru (un ministre de l’Education Nationale dont la visite est le meilleur moment du film, c’est dire)...

Les gamins, impeccablement habillés et coiffés, aux visages ronds, récitent dialogues, la caméra zoome souvent sur ceux qui parlent et, forcément, le héros raconte en voix off. Tirard ressuscite une France d’antan, mise en scène avec de gentilles images d’Epinal et des protagonistes qui sont des clichés sur pattes. Du récit d’enfance déjà très poussiéreux, écrit par Goscinny, le réalisateur tire un film qui n’en a pas même pas l’humour.

La comédie est agaçante comme une craie qui crise sur un tableau noir. Bien dégagé autour des oreilles, le petit Nicolas qu’interprète sans aucune originalité Maxime Godart, casté parmi des centaines d’autres gamins, est aussi figé qu’une étiquette sur une boîte de fromage. Sans rythme et sans intrigue consistante, cette comédie a atteint son objectif : plaire au plus grand nombre (plus de cinq millions d’entrées à sa sortie en 2009).