Le gang des Amazones - Mélissa Drigeard - critique

Résumé : Au début des années 1990, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le gang des Amazones”. Ce film est leur histoire.

Critique : Elles sont des amies inséparables, comme des sœurs, prêtes à tous les défis qui leur permettraient de survivre à leur détresse morale et financière. Katy, la dominante des cinq, n’en est pas son coup d’essai car elle a déjà braqué dans le passé des stations-services. Mais il suffit que la deuxième plus assurée du groupe Hélène, se retrouve acculée à rembourser un trop-perçu de la Caisse d’allocations familiales pour qu’ensemble, elles plongent dans l’enfer des braquages de banque, et toutes les suites judiciaires qui en découlent.

Inspiré d’une histoire réelle dont la presse à l’époque s’est délectée, Le gang des Amazones s’affiche comme une œuvre coup de poing où la part belle est faite à la sororité. Certes, et le procès le montre fort bien, il y a des victimes de ces braquages, même si les armes étaient des fausses, des victimes qui pour certaines n’arrivent pas à se relever. Mais il y a surtout ces délinquantes qui basculent dans le passage à l’acte, sans totalement en maîtriser les codes et les conséquences. Le film a été présenté lors du Festival CinéBanlieue 2025 qui était parrainé par Reda Kateb. Certes, il s’agit d’un film urbain, sur fond de délinquance juvénile, mais la question des quartiers minoritaires ne demeure pas le cœur de récit. L’expérience de ces jeunes filles montre avant tout que le déterminisme social peut être à l’origine d’une telle escalade dans la violence mais surtout que l’environnement affectif et familial semble primordial, indépendamment des catégories sociales.

Mélissa Drigeard dont le dernier film Hawaii nous avait laissés de marbre, se lance dans une aventure humaine et social absolument palpitante. Le rythme est intense, grâce notamment à une mise en scène efficace où les cinq comédiennes se donnent à cœur et corps perdus. Lyna Khoudri et Izïa Higelin dominent clairement le jeu en interprétant les deux figures principales de cette reconstitution historique. Elles offrent une palette d’émotions qui trahissent à la fois la violence de leurs personnages, mais aussi la naïveté de leurs agissements et leur immaturité complète. L’écriture du scénario se plaît d’ailleurs à visiter la psychologie complexe de ces jeunes filles qui parviennent même à toucher certains personnels de justice. La question du fléau de la discrimination est très bien évoqué, obligeant Katy à remplacer son prénom aux consonances maghrébines par un prénom francisé.

Le gang des Amazones est un film fort et haletant. Deux parties composent le récit, à savoir la description des sept braquages qu’elles vont commettre et celle des procès et du traitement judiciaire qui ont suivi. Le spectateur assiste à l’écrasement de ces jeunes femmes dans l’univers carcéral qui n’est absolument pas fait pour permettre une réinsertion durable. Si les femmes sont minoritaires en prison, le long métrage témoigne ici des parcours chaotiques qui les amènent à l’incarcération. La brutalité est inouïe et il faut une véritable force pour résister aux cris à l’intérieur des cellules et à l’enfermement. La fin du film relativise l’impact du séjour en prison ; en attendant, on assiste à la mécanique terrible de démolition liée à la privation de liberté.

Le gang des Amazones se révèle comme une très belle surprise sur les écrans de l’automne 2025. Il met en lumière le talent incontestable des cinq actrices dont certaines comme Kenza Fortas ou Laure Felpin sont moins connues. Toutes incarnent avec une grande justesse ces jeunes femmes écartelées entre le désir d’émancipation culturelle et sociale, et celui de grandir sereinement vers l’âge adulte. Les parents apparaissent autour d’elles comme des figures fades, sans envergure, sans doute à l’origine de ce basculement inéluctable dans la spirale de la violence.

Si le bruit et la fureur auront raison du parcours désenchanté de ces cinq personnages, le spectateur est assuré d’une aventure qui met subtilement en lien le drame, le policier et le film de jeunesse.