Le garçon qui faisait danser les collines - Georgi M. Unkovski - critique

Le 14 juin 2026
Un sympathique récit d’adolescence qui brocarde avec malice les traditions macédoniennes. Réjouissant !
- Réalisateur : Georgi M. Unkovski
- Acteurs : Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlotanova, Aksel Mehmet, Selpin Kerim, Atila Klince
- Genre : Comédie dramatique, Musical, Teen movie
- Nationalité : Tchèque, Serbe, Croate, Macédonien
- Distributeur : KMBO
- Durée : 1h39mn
- Titre original : DJ Ahmed
- Date de sortie : 3 juin 2026
- Festival : Festival de Sundance 2025
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Résumé : Ahmet (Arif Jakup), un adolescent, est enlevé de l’école par son père (Aksel Mehmet), qui lui impose de rester à la maison pour garder les moutons. En cachette, le garçon est passionné de musique techno et de rave party.
Critique : La vie dans la petite maison perdue dans la campagne est plutôt spartiate. Entre son père veuf, qui vend des fromages et du tabac, et son petit frère qui ne parle pas (Agush Agushev) depuis la mort de leur mère, Ahmet n’a guère le temps d’écouter de la musique. D’autant plus que son père ne le ménage pas : il en fera sérieusement les frais quand il ne retrouvera pas une brebis égarée, alors qu’il faisait paître le troupeau dans les collines.
Malgré le contexte de vie difficile compliquée par le poids des traditions, ce long métrage possède une force et un dynamisme qui le rendent malgré tout gai et positif.
Le jeune Ahmet, qui ne manque pas d’imagination, va nous emmener dans une aventure picaresque, guidé par sa passion pour la musique et la danse, et par l’attirance que lui inspire Aya (Dora Akan Zlatanova), sa jeune voisine tout juste revenue d’Allemagne pour être mariée à un autre, un bon parti.
Ce premier long métrage du Macédonien Georgi M. Unkovski, réalisateur de courts et d’une série télévisée, fait preuve d’une créativité savoureuse, d’un bel humour qui égratigne gentillement mais sûrement la tradition, et d’un optimisme à toute épreuve.
Une belle découverte venue d’un pays à la cinématographie discrète.
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