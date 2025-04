Le Garçon - Zabou Breitman, Florent Vassault - critique

Résumé : Tout débute avec les photos d’une famille. Une famille inconnue, qu’on a l’impression pourtant de connaître. Au centre : ce garçon. Qui est-il ? Quelle est son histoire ? Et si chaque individu était aussi le héros involontaire d’un conte ? Une enquête familiale vertigineuse, où réalité et fiction se mêlent jusqu’à se confondre parfois.

Critique : Zabou Breitman, actrice et réalisatrice à la filmographie conséquente, s’est illustrée derrière la caméra avec Se souvenir des belles choses lui ayant valu le César de la meilleure première œuvre en 2003. Ce premier long-métrage l’a révélée en tant que cinéaste à un public conquis d’emblée par sa sensibilité et son aisance derrière la caméra. Pour le docu-fiction Le Garçon, brouillant habilement les pistes entre inventivité et réalité, elle a choisi le réalisateur et monteur Florent Vassault (Le Tigre et le Président ou La Belle Époque, pour ne citer que quelques films phares pour lesquels son talent a été sollicité) pour l’épauler dans une sorte d’enquête à la recherche du temps perdu. Les madeleines de Proust de ce film sont des photos de famille dénichées dans une brocante et qui entremêlées au départ vont permettre de reconstituer la trajectoire d’un jeune homme pendant vingt-quatre ans de sa vie. Le duo d’enquêteurs formés par Zabou Breitman et Florent Vassault n’est pas sans rappeler la complicité unissant Sherlock Holmes et le docteur Watson. La comparaison peut paraître peut-être trop flatteuse mais les deux s’entendent avec intelligence et n’hésitent pas à se contredire chaleureusement avec pour finalité de mieux s’entendre pour nous livrer un film de qualité.

La qualité est effectivement au rendez-vous avec un véritable travail d’investigation sur le terrain pour en savoir plus sur ce garçon ayant séduit les deux compères de par son regard un peu ailleurs sur les photos. Des personnes réelles ont été interrogées pour coller au plus près à une réalité difficile à reconstituer cependant. C’est essentiellement à travers des photos que des scènes fictives ont été filmées avec François Berléand pour jouer le rôle du père et Isabelle Nanty pour incarner celui de la mère du mystérieux garçon. Ces deux acteurs, qui ne sont plus à présenter, se prêtent au jeu avec une justesse impeccable. Le tout respire la sincérité et n’est pas dénué d’une certaine pudeur. En effet, Zabou Breitman et Florent Vassault tentent de coller au plus près à la vérité même si cette quête implique une dose certaine d’imagination. Ils s’attachent au tout début de l’âge adulte du garçon, dont ils perdent ensuite la trace. C’est Damien Sobieraff qui incarne impeccablement ce jeune homme en quête de sens. Son meilleur ami est quant à lui campé par Nicolas Avinée qui impressionne également. Le tout est replacé habilement dans le contexte de l’époque et admirablement bien tourné. Il faut absolument aller voir ce docu-fiction tout à fait surprenant et renouvelant le genre.