Le gardien invisible - Fernando González Molina - critique

Résumé : Amaia Salazar (Marta Etura), inspectrice de police, formée au F.B.I., à peine de retour au pays, est envoyée en Navarre, dont elle est originaire, pour prêter main forte à une enquête sur des crimes en série.

Copyright Manolo Pavón - Photo Marta Etura

Critique : Le film est l’adaptation du premier volume de "la trilogie de la vallée du Baztan" de Dolores Redondo. Le second volet a été tourné en 2019 (De chair et d’os), et le troisième, Une offrande à la tempête, sera diffusé le 24 juillet prochain, sur Netflix. Les trois longs métrages sont réalisés par Fernando Gonzáles Molina et mettent en scène la même équipe de policiers.

Il y a trop de tout dans ce premier opus, le bon voire le très bon, comme le moins valable, qui utilise sans vergogne les poncifs du genre.

Parmi les scories, on évoquera le policier qui se retrouve à enquêter sur sa propre famille, surtout quand un drame enfoui concerne ledit flic, l’ancien collègue américain, toujours prompt à donner d’indispensables conseils au téléphone, incluant une psychologie à la petite semaine. On reprochera aussi des flashback un peu trop appuyés, ainsi que la présence du petit ami perdu, mais compatissant.

Pour le meilleur : une très jolie lumière qui met en valeur la belle région de la Navarre, une ambiance réussie par l’entremise d’un récit qui se déroule en quasi-totalité sous la pluie, un suspense bien ficelé, avec une dernière demi-heure qui colle à son fauteuil, l’utilisation des légendes de la Navarre, et un personnage de flic au féminin, pas forcément aimable, ni sympathique, au premier abord.

Au final, même si l’on peut s’agacer des facilités mentionnées, on prend un vrai plaisir à suivre les aventures de cette policière que la vie n’a pas épargnée, et qui est plutôt malmenée par son institution.