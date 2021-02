Une offrande à la tempête - Fernando González Molina - critique

Résumé : L’enquête sur le meurtre incompréhensible et terrible d’un bébé par son père est confiée à l’inspectrice Salazar (Marta Etura). Avec son équipe, elle va vite retrouver des affaires similaires, qui, par le passé, n’ont jamais été résolues

Critique : C’est le troisième et dernier opus de la "Trilogie de Baztán" après Le gardien invisible ("El guardian invisible" 2017) et De chair et d’os ("Legado en los huesos" 2019). Celui-ci montre les limites d’une histoire qui n’en finit pas d’aller de rebondissement en rebondissement. Il souligne aussi que le format "série" aurait mieux convenu que ces trois films. C’est en tout cas flagrant dans ce troisième épisode.

Le premier opus faisait découvrir une région (le Pays basque espagnol), des personnages intéressants et une formule mêlant rituels maléfiques et enquête policière, le tout sous une pluie incessante.

Le deuxième volet reprenait les mêmes ingrédients, sans en modifier un iota, mais en péchant par trop de coups de théâtre plus ou moins vraisemblables.

Le long métrage suivant, beaucoup trop long (2h20), reprend la même recette en proposant une nouvelle enquête encore plus excessive que précédemment. Certains comportements des protagonistes deviennent totalement incongrus, voire déplacés. L’inspectrice Salazar finit par tout mélanger entre son métier, son passé familial, l’équilibre de son couple toujours plus fragilisé, sans compter le bébé qui réclame son attention.

Dommage : ce dernier opus, par un excès d’incroyables rebondissements, frise le grand-guignol et finit par occulter les qualités premières de la trilogie : ambiance nocturne et pluvieuse, belle lumière mettant en valeur la région basque et interprétation tout à fait réussie.