Le grand livre de la gravure, techniques d’hier à aujourd’hui, nouvelle édition – Ann d’Arcy Hughes et Hebe Vernon-Morris - chronique livre

Résumé : « Le grand livre de la gravure, techniques d’hier à aujourd’hui, nouvelle édition » explore les différentes techniques de gravure et d’impression en commençant par la pratique de la taille-douce.

Critique : Les deux autrices nous offrent un recueil passionnant. Si lors de vos visites de musée, en lisant les cartels, vous vous interrogiez sur l’aquatinte, la différence entre lithographie et sérigraphie, entre la taille-douce et la taille d’épargne, ce livre vous permettra de trouver des réponses claires. Si vos connaissances sont plus poussées et que vous vous posez des questions techniques sur la collagraphie ou les types d’encre grasses, les techniques d’impression en plusieurs couleurs, vous trouverez votre bonheur dans ces pages.

Ce recueil se compose de six chapitres : taille-douce, taille d’épargne, lithographie, monotype, sérigraphie et un dernier comportant toutes les ressources (bibliographies, sites, lieux, ateliers, glossaire...).

Chaque chapitre se penche sur les différentes possibilités découlant de la technique principale. On se plonge dans des univers d’artistes venus d’Angleterre, du Canada, d’Afrique du Sud, qui partagent avec nous leur parcours, leurs techniques et surtout leurs œuvres.

Fool tries to catch a lover’s dream Copyright Belinda King / Copyright 2026 Pyramyd Éditions

En effet, à côté des explications techniques, ce recueil propose des portraits d’artistes et notamment de magnifiques illustrations. Des gravures de tout genre se suivent. Les titres précisent bien le nom de l’œuvre et de son auteur, mais aussi les techniques employées, le type d’encre, de papier et de presse utilisés, le nombre d’estampes tirées.

Les gravures côtoient des photos d’ateliers, dans des sous-chapitres intitulés « pas à pas » qui présentent de manière visuelle les étapes de création. Les autrices nous offrent la possibilité de visualiser la richesse de cette discipline.

Cette démarche de découverte se conclut avec des adresses d’ateliers associatifs à travers le monde pour celles et ceux qui voudraient s’essayer à la gravure.

Le grand livre de la gravure, techniques d’hier à aujourd’hui, nouvelle édition présente de nombreuses techniques, avec les procédés d’impression, le matériel nécessaire, des œuvres et portraits d’artistes, favorisant la connaissance et la compréhension de plusieurs formes de gravures.