Le Grand Oral - Saison 2

Avis : Cela fait maintenant quelques années que les concours d’éloquence ont envahi l’espace public, armés d’exigences cardinales conformes à un certain air du temps : accomplir une performance et savoir se vendre. Des compétences utiles, dans un marché mondialisé et flexibilisé.

Ces concours supposent forcément un jury, qui formule un jugement, sous la forme d’une évaluation. L’alliance de tous ces ingrédients forme la matrice d’un exercice intrinsèquement scolaire et il n’est pas étonnant que, dans les temples de l’élitisme républicain où se pressent les étudiant(e)s de HEC ou de Science Po, pour ne citer qu’eux, on raffole de ces joutes oratoires qui exhalent un doux parfum de compétition.

Il était naturel qu’humant ces effluves la télévision déclinât le concept sur plateau, avec un jury idoine, où, l’an dernier, Bertrand Périer, expert en art oratoire, star du très éloquent A voix haute, partagea son expertise avec Roselyne Bachelot qui jouxtait Sonia Rolland, émue jusqu’aux larmes, non loin de Dominique Besnehard.

Les noces de cette performance et de son évaluation ne sont que la nouvelle déclinaison d’un concept, dont le petit écran a fait son miel depuis la synthèse du télé-crochet et de la télé-réalité au début des années 2000. La plus-value culturelle qui différencie l’émission du service public de ses concurrents cathodiques, c’est évidemment la belle langue, à la fois normée et chatoyante, celle que Pivot nous infligea pendant des années sur une semblable chaîne où l’on prodiguait la leçon orthographique au pays de la dictée. Même configuration en amphithéâtre, mêmes vertus normatives, mêmes rituels méritocratiques. L’an dernier, Bill François déclarait son amour de la France à coups d’homophones. Et cette année ?

Peu importe au fond. Pourvu qu’on ait la forme.