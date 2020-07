Le Guide Lovecraft – chronique livre

Résumé : Christophe Thill résume en quelques chapitres concis et clairs la vie, les œuvres phares, le style, l’influence de Lovecraft et en profite pour faire la peau à quelques idées reçues mais aussi à soulever des questions importantes sur l’influence de l’époque et de l’homme sur ce qu’il écrivait.

Critique : Lovecraft est devenu aussi mythique que le mythe de Cthulhu qui l’a fait connaître. Dans ce recueil, on peut découvrir un résumé de sa vie, ainsi que les œuvres majeures à lire, selon Christophe Thill, pour découvrir et mieux comprendre Lovecraft : des nouvelles horrifiques certes, mais aussi des essais sur la littérature d’épouvante ou des poèmes étranges.

L’auteur se penche aussi sur un autre élément-clé : l’impact qu’a eu cet homme sur un certain cercle littéraire en son temps. Au travers d’une dense correspondance, Lovecraft a établi de nombreux liens avec de jeunes et moins jeunes écrivains, dont certains sont devenus les défenseurs de sa mémoire et rééditent ses écrits.

Puis Thill se penche sur la manière dont d’autres se sont réappropriés ses créations, du vivant de Lovecraft et même par-delà sa mort. Il analyse aussi comment cette œuvre a infusé à travers d’autres textes, mais aussi dans le cinéma, la BD, le jeu vidéo et bien sûr le jeu de rôle.

Le célèbre artiste a ainsi imprégné toute une génération de jeunes à travers différents médias. Et maintenant qu’il est finalement tombé dans le domaine public, comme nous l’évoquions dans cette chronique dessinée, son œuvre va pouvoir être rediffusée pour toucher de nouvelles personnes.

Christophe Thill n’oublie pas que Lovecraft n’est pas que le créateur d’entités cosmiques dont les choix nous dépassent complètement, ni même d’un genre qu’on pourrait appeler "horreur cosmique". Il a également touché à la poésie, aux essais et surtout, par l’intermédiaire d’une énorme correspondance, il a échangé avec nombre d’auteurs, racontant ses rêves, apportant conseils et idées.

Découvrir les influences de l’écrivain, mais aussi les particularités du genre littéraire qu’il a nourri et développé, s’avère tout aussi fascinant.

Un petit lexique des mots typiques de Lovecraft est fourni, assorti d’extraits de nouvelles, mais ce n’est pas, selon nous, la part la plus intéressante du livre.

En revanche, le segment qui reprend les idées reçues sur l’auteur est riche de fausses assertions, percées au grand jour ou nuancées selon les couleurs de la vérité. Lovecraft, avec ses qualités, comme son humour, mais aussi ses défauts, comme son racisme, ne nous apparaît finalement que plus vivant, plus humain, qu’on le prenne en sympathie ou pas.

Ce guide, qui se lit rapidement, ouvre un univers au travers d’innombrables portes d’entrées différentes. Si vous connaissiez bien le romancier, vous trouverez quand même à apprendre dans ce guide. Et si vous voulez vous faire une idée claire et simple de l’œuvre et de celui qu’on appelait à tort le "reclus de Providence", alors lisez cet ouvrage

Christophe Thill donne son avis et bien sûr, il n’est pas forcément objectif, mais il défend ses positions avec un certain nombre d’arguments. Il reconnaît ses lacunes et sait enrichir ce texte de moult détails.

Le Guide Lovecraft est un travail facile à lire qui apprend énormément sur l’écrivain. Fondé sur des pistes foisonnantes, tout en étant très clair, ce recueil est une belle introduction à l’auteur de nouvelles angoissantes à souhait, sur lequel on ne sait finalement pas grand-chose.