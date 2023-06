Le Jardin des fées T.2 : La petite reine – Audrey Alwett, Nora Moretti - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous permet de retrouver Lucie, dont la situation se complique de plus en plus. Séquestrée par son oncle Edgar, elle doit cacher le cocon dans lequel son amie fée Marigold est endormie. Pour combien de temps ? De plus, le fils d’Edgar semble de plus en plus curieux et commence à percevoir le jardin des fées. Lucie pourra-t-elle sauver Marigold et les autres fées de l’étau qui se resserre autour d’elles ?

Critique : Lucie se retrouve à la merci de son oncle Edgar. La jeune fille souffre de ne pas savoir lire et ne peut parcourir qu’à tâtons le journal de son grand-père où se trouve sûrement la clé de cette histoire.

Cet univers féerique gagne en beauté mais aussi en risque. Les chasseurs de fées ne sont pas une légende et toute la ruche est en danger. Le fils d’Edgar, dont les intentions ne sont pas désintéressées, se rapproche de la ruche et d’une vérité qui mettrait en danger toutes les fées. Les intrigues se rejoignent, et ce second tome permet de conclure ce premier mouvement de l’histoire, cette introduction. Mais tout n’est pas résolu et il reste encore des éléments, des pistes à explorer offrant de belles possibilités de suite à cette série. Marigold et Lucie apprennent de leurs erreurs et se dirigent plus rapidement que prévu vers des responsabilités d’adulte.

Il faut alors espérer que les tomes suivants sauront garder l’originalité de ce récit et ne pas tomber dans un classique schéma de poursuite entre Lucie et les chasseurs de fées.

En effet, l’action prend le devant mais heureusement on ne perd pas les relations humaines, ou plutôt humaines-fées. Les personnages évoluent et nous surprennent et c’est ce qui rend l’intrigue d’autant plus intéressante.

Audrey Alwett, Nora Moretti / Drakoo

Les dessins restent toujours aussi attrayants et le niveau de qualité est maintenu. Le mélange entre le trait et les couleurs fonctionnent à merveille et on se promène avec plaisir dans ce monde, dont Lucie va découvrir la dureté.

Les autrices ont gardé l’idée du premier opus d’intégrer des extraits du journal du grand-père de Lucie, et ce dès les pages de gardes. On en apprend plus sur les plantes, mais également sur l’intrigue, et sur cet homme bon, gardien de fées, que Lucie ne rencontrera jamais.

Le Jardin des fées T.2 conclut en beauté ce diptyque tout en ouvrant sur une suite que l’on a hâte de lire. Le trio Audrey Alwett, Nora Moretti et Cytros Treb ont réussi le pari d’une série fantastique tout public qui nous emmène ailleurs.